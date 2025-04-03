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Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ

3:00
Спорт

Женщины после 25 лет на какие только процедуры и хитрости не идут, чтобы выглядеть безупречно. Сегодня расскажем об одной из них. Эта процедура помогает стать стройнее, обрести идеальную кожу и очистить организм. Светлана Светлова, массажист по лицу и телу рассказала Pravda. Ru о пользе массажа с мёдом.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

По её словам, этот природный ингредиент является чистым, уникальным и, конечно же, исцеляющим.

"Такой массаж полезен как для кожи, так и энергетически. Он помогает и расслабить мышцы, как любой массаж, и избавиться от токсинов, поможет от мигреней", — рассказала Светлана.

Давайте разберемся, почему эта процедура становится все популярнее.

Основные преимущества медового массажа:

  • Эффективно снимает мышечное напряжение
  • Улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ
  • Очищает и повышает эластичность кожи
  • Укрепляет иммунитет
  • Помогает в борьбе с целлюлитом и лишним весом
  • Способствует выводу токсинов из организма

Особенно эффективен медовый массаж при:

  1. Целлюлите (помогает разгладить поверхность кожи)
  2. Лишних килограммах (особенно в области бедер, ягодиц и живота)
  3. Растяжках (активизирует выработку коллагена)
  4. Уходе за кожей лица (разглаживает морщинки, улучшает цвет лица)

Во время процедуры мед, богатый витаминами (Е, С, В) и минералами (магний, калий, цинк), проникает в глубокие слои кожи, усиливая оздоровительный эффект.

"Если вы придете на медовый массаж, желательно на курс, вы будете удивлены, сколько остается на меде грязи, и к концу курса, когда мед останется чистым, вы уже будете понимать, что ваша кожа и дышит по-другому, и на ладошках массажиста не остается грязи", — отметила эксперт.

Мед выводит токсины. Вдыхание его, растирание — всё благотворно влияет на клетки, и насыщает, и исцеляет, и, конечно же, это как SPA-процедура очень интересная.

"Сколько витаминов в меде, можно прям устать перечислять. Процедура эта первое время болезненная, но на самом деле идет такой хороший лимфодренаж, вибрация, что улучшает кровообращение, включаются процессы, направленные на очищение организма, на вывод токсинов, лишней жидкости и лишних килограммов", — подчеркнула массажист.

Очень круто такой вид массажа сочетается с банными процедурами на распаренную очищенную кожу.

Стандартный курс включает 10-15 сеансов, что позволяет достичь стабильного результата.

Важно: перед процедурой необходимо проконсультироваться со специалистом, так как существуют противопоказания, включая индивидуальную непереносимость меда, сахарный диабет, варикоз и гипертонию.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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