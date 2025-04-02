Лёгкий способ улучшить подвижность: эти 5 упражнений станут вашим спасением

Хотите лучше двигаться, чувствовать себя сильнее и попрощаться с зажатыми бедрами? Вы не одиноки! К счастью, с этим можно что-то сделать. Вот все, что вам нужно знать о том, как поддерживать бедра здоровыми и здоровыми.
Встаньте в положение планки. Вытяните одну ногу вперед в положение выпада. Вытяните руку той же ноги к небу. Поверните туловище к передней ноге. Задержитесь на некоторое время, затем поменяйте сторону.
Сядьте прямо, согнув одну ногу вперед на 90 градусов, а другую позади себя на 90 градусов. Отрегулируйте положение, пока не сможете поднять заднюю ногу. Сядьте прямо, сожмите заднюю ягодицу и поднимите всю ногу параллельно полу. Опускайтесь медленно, контролируя движение. Выполните 10 повторений, а затем поменяйте сторону так, чтобы противоположная нога оказалась впереди.
Начните с высокого положения на коленях. Сгибайтесь назад, сохраняя спину прямой, а корпус напряженным, чувствуя растяжение в ягодицах. Чтобы вернуться в исходное положение, сожмите ягодицы и толкните бедра вперед до полного выпрямления. Ваш пресс должен оставаться напряженным, а спина не должна выгибаться.
Сядьте прямо, согнув левую ногу вперед на 90 градусов, а правую ногу позади себя на 90 градусов. Не раскачиваясь назад, двигайтесь через тазобедренный сустав, чтобы поменять положение так, чтобы правая нога теперь была впереди, а левая нога позади вас. Продолжайте чередовать, двигаясь плавно и контролируя.
Встаньте прямо, при необходимости удерживайте стену для равновесия. Поднимите колено к груди под углом 90 градусов. Разведите колено в сторону. Сожмите ягодичную мышцу стоящей ноги. Потяните колено назад вперед, возвращаясь в исходное положение. Выполните 10-12 повторений, а затем поменяйте сторону.
Подвижность — это ваша способность двигаться в диапазоне движений с контролем мышц.
Гибкость — это то, насколько далеко ваши мышцы могут пассивно растягиваться.
Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
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