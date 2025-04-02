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Пытаетесь нарастить мышечную массу? Вот сколько времени вам потребуется

1:51
Спорт

Регулярные силовые тренировки — основа наращивания мышечной массы. Однако это процесс, требующий времени. Ниже разберем, как долго длится этот процесс.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Социальные сети создают впечатление, что быстрые результаты — это норма — да, некоторые люди наращивают мышцы быстрее — но то, что действительно способствует заметному росту мышц, — это надежная программа, которая является устойчивой и соответствует реалистичным срокам.

Рост мышц — в частности, оптимальный синтез мышечного белка — зависит от нескольких ключевых факторов. Ваша диета и генетика играют свою роль.

Нет единого графика наращивания мышечной массы, поскольку на это влияют несколько факторов, в том числе: потребление белка, калорий, режим сна, программа тренировок. Например, если вы выполняете три подхода по 10 повторений в приседаниях, используя 100 кг, ваш общий объем составляет 3000 кг. Больший объем и более высокая частота обычно означают больше мышц, если только вы не достигнете точки перетренированности.

Все это говорит о том, что процесс наращивания мышц начинается в тот момент, когда вы бросаете вызов своим мышцам, чтобы что-то сделать.

Новички могут заметить рост мышц в течение шести недель после начала программы силовых тренировок, а продвинутые атлеты могут увидеть результаты в течение шести-восьми недель после смены привычного режима силовых тренировок.

Независимо от уровня физической подготовки, наращивание мышечной массы занимает несколько недель, даже если ваша диета, сон и режим тренировок настроены на оптимизацию роста мышц.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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