Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения
Прикол вышел из-под контроля: Билли Айлиш откликнулась на приглашение исполнителей хита Гламур
Пицца за 10 минут, без духовки и нервов: вкуснее, чем из пиццерии
Растения думают быстрее, чем мы: как природа использует законы квантовой физики

Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике

1:05
Спорт

В Индии 72 военнослужащих ВМС прошли обучение классической хатха-йоге для преподавания своим коллегам. Солдаты изучили такие практики, как пение Аум, Иша Крия, Упа Йога, Сурья Крия и Ангамардана, для повышения физической и умственной устойчивости.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Садхгуру, основатель Фонда Иша, поздравил их, подчеркнув важность йоги для поддержания силы и ясности.

"Когда вы предлагаете наивысшую услугу нации, самое важное — убедиться, что ваше тело и ваш разум к вашим услугам. Хатха-йога наделит вас силой и устойчивостью, необходимыми для преодоления любой ситуации с балансом и ясностью", — сказал он.

Командир Вайбхав из ВМС Индии подчеркнул, что йога предлагает больше, чем просто физическую подготовку, укрепляя внутреннюю устойчивость. С помощью этого обучения участники теперь будут делиться своими знаниями на оборонных станциях, способствуя общему благополучию.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Недвижимость
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения
Прикол вышел из-под контроля: Билли Айлиш откликнулась на приглашение исполнителей хита Гламур
Пицца за 10 минут, без духовки и нервов: вкуснее, чем из пиццерии
Растения думают быстрее, чем мы: как природа использует законы квантовой физики
Потеря авиации: в небе над Иркутском разбился самолет ВКС РФ
2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик
Наукоград превратился в ад: город страдает от банды малолетних преступников
Ноги как у танцовщицы: 3 упражнения для лимфодренажа — эффект заметен через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.