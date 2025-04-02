Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Индии 72 военнослужащих ВМС прошли обучение классической хатха-йоге для преподавания своим коллегам. Солдаты изучили такие практики, как пение Аум, Иша Крия, Упа Йога, Сурья Крия и Ангамардана, для повышения физической и умственной устойчивости.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

Садхгуру, основатель Фонда Иша, поздравил их, подчеркнув важность йоги для поддержания силы и ясности.

"Когда вы предлагаете наивысшую услугу нации, самое важное — убедиться, что ваше тело и ваш разум к вашим услугам. Хатха-йога наделит вас силой и устойчивостью, необходимыми для преодоления любой ситуации с балансом и ясностью", — сказал он.

Командир Вайбхав из ВМС Индии подчеркнул, что йога предлагает больше, чем просто физическую подготовку, укрепляя внутреннюю устойчивость. С помощью этого обучения участники теперь будут делиться своими знаниями на оборонных станциях, способствуя общему благополучию.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

