Ноги как у танцовщицы: 3 упражнения для лимфодренажа — эффект заметен через неделю

Наступила весна, и с появлением возможности носить менее закрытую одежду вы захотите иметь подтянутые и стройные ноги. Распространено мнение, что для этого нужны интенсивные упражнения, возможно, с большими весами или длительные пробежки. Что же нужно на самом деле?
Кристиан Боседа, персональный тренер, назвала упражнения для идеальных ножек.
Он помогает тонизировать ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер, улучшая кровообращение и уменьшая ощущение отечности ног.
Люди забывают, что икры играют ключевую роль в венозном возврате. Регулярные тренировки помогают предотвратить застойные явления и повысить легкость ног. Нужно сделать 20 повторений.
Упражнение сочетает в себе координацию, активацию мышц и стимуляцию лимфатической системы, улучшая как форму ног, так и общее самочувствие.
Румынская становая тяга идеально подходит для удлинения задней цепи и формирования ягодичных мышц и подколенных сухожилий, не перегружая при этом квадрицепсы.
Тряска ног — секрет выведения жидкости и уменьшения отеков после тренировки. Идеально подходит для тех, кто много времени проводит стоя или сидя.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
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