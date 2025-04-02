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Ноги как у танцовщицы: 3 упражнения для лимфодренажа — эффект заметен через неделю

1:28
Спорт

Наступила весна, и с появлением возможности носить менее закрытую одежду вы захотите иметь подтянутые и стройные ноги. Распространено мнение, что для этого нужны интенсивные упражнения, возможно, с большими весами или длительные пробежки. Что же нужно на самом деле?

Каблуки
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каблуки

Кристиан Боседа, персональный тренер, назвала упражнения для идеальных ножек.

Ягодичный мост

Он помогает тонизировать ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер, улучшая кровообращение и уменьшая ощущение отечности ног.

Подъемы на носки

Люди забывают, что икры играют ключевую роль в венозном возврате. Регулярные тренировки помогают предотвратить застойные явления и повысить легкость ног. Нужно сделать 20 повторений.

Подъем на ступеньку с небольшим импульсом

Упражнение сочетает в себе координацию, активацию мышц и стимуляцию лимфатической системы, улучшая как форму ног, так и общее самочувствие.

Становая тяга

Румынская становая тяга идеально подходит для удлинения задней цепи и формирования ягодичных мышц и подколенных сухожилий, не перегружая при этом квадрицепсы.

Встряхивания ног

Тряска ног — секрет выведения жидкости и уменьшения отеков после тренировки. Идеально подходит для тех, кто много времени проводит стоя или сидя.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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