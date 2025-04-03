Райан Кент нашел новый клуб: секрет его перехода, о котором молчали месяцы

3:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Через пять месяцев после расторжения контракта с турецким "Фенербахче" бывший нападающий английского клуба "Ливерпуль" Райан Кент нашел новый клуб и объявил о своем переходе.

Фото: flickr.com by Jim Easton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Райан Кент

В октябре, спустя 16 месяцев после подписания соглашения с "Фенербахче", футболист расторг контракт по обоюдному согласию, не оправдав ожиданий. Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что присутствие Кента в команде не входит в его планы, и его ранний уход даст игроку возможность рассмотреть варианты в других клубах.

Вскоре появились слухи о возможном переходе Кента в иранский "Персеполис". Эти слухи возникли на фоне заявлений о его возможном переезде на Ближний Восток, чтобы быть ближе к своим домашним питомцам — крокодилам. Однако в понедельник было официально подтверждено, что футболист перешел в клуб MLS "Сиэтл Саундерс". Контракт был подписан на оставшуюся часть сезона 2025 года, сообщает британское издание Thisisanfield.com.

"Саундерс" на данный момент занимают 12-е место в Западной конференции MLS, набрав шесть очков в шести матчах. Команду тренирует местная легенда Брайан Шметцер. Кент, согласившись продлить свое пребывание в "Люмен Филд" еще на сезон, стал одним из шести бывших игроков "Ливерпуля", подписавших контракты с клубами MLS.

В США также играют известные футболисты, такие как Луис Суарес ("Интер Майами"), Кристиан Бентеке ("Ди Си Юнайтед"), Брэд Смит ("Цинциннати"), Брукс Леннон ("Атланта Юнайтед") и Эдвард Тагсет ("Нэшвилл SC").

Кент провел 15 лет в "Ливерпуле", начав свою карьеру в академии клуба в 2004 году. Он поднялся по карьерной лестнице до игрока основной команды. В ходе своего развития он был отдан в аренду в "Ковентри", "Барнсли", "Фрайбург", "Бристоль Сити" и, наконец, в "Рейнджерс". Свой первый матч за взрослую команду он провел под руководством Юргена Клоппа, выйдя на поле в Кубке Англии против "Эксетер Сити" в 2015 году. Этот матч закончился ничьей со счетом 2:2.

Это был единственный раз, когда Кент вышел на поле в составе основной команды "Ливерпуля". В 2019 году он перешел в "Рейнджерс", но позже заявил, что ему солгали относительно согласия на трансфер.

Кенту, по его собственным словам, было тяжело покидать "Энфилд" с задержкой, так как это было необходимо во время предсезонной подготовки.

"Мне приходилось сохранять стойкость. Когда тебе говорят, что ты можешь что-то сделать, а потом лгут и этого не происходит, это довольно трудное испытание. Мне просто нужно было поддерживать форму, тренироваться самостоятельно и следить за своим физическим состоянием, и я ждал подходящего момента", — сказал Кент.

Кент добавил, что он не жалеет о принятом решении, так как-то, чего он хотел с самого начала, в конечном итоге произошло, и он чувствует себя удовлетворённым.

Уточнения

Райан Кент (англ. Ryan Kent; род. 11 ноября 1996, Олдем, Северо-Западная Англия) — английский футболист, выступающий на позиции левого вингера, выпускник академии Ливерпуля.

