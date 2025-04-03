Назым Кызайбай раскрыла главный секрет своего ухода из бокса — это не травмы

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, трехкратная чемпионка мира, поделилась своими мыслями о том, что может стать причиной ее ухода из спорта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бокс

Чемпионка заявила, что в случае замужества завершит спортивную карьеру.

Назым отметила, что в команде есть примеры, когда спортсмены продолжают заниматься боксом после создания семьи. Например, Айгерим Саттибаева, бронзовый призер чемпионата Азии, является матерью пятерых детей и успешно совмещает материнство и спортивную карьеру. Однако Назым считает, что после замужества и создания семьи не стоит возвращаться в большой спорт.

"В команде есть девушки с детьми. Они скучают по тому, как растет их ребенок, пока они постоянно тренируются. А именно родители в первую очередь воспитывают ребенка. Вот почему я против этого", — сказала Назым в интервью для Ulyssport.

Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года и стала победительницей финала чемпионата мира по боксу, который проходил в сербском городе Ниш. В финале она встретилась с российской спортсменкой Юлией Чумгалаковой и одержала победу с явным преимуществом. Это стало её третьей победой на чемпионате мира, ранее она становилась чемпионкой в 2014 и 2016 годах.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша.



Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

