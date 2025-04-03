Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заплатить на 900€ больше за LG G5? Разбираемся, стоит ли технология Tandem OLED такой переплаты
Электрокары всё решили за нас, но водород готов нанести ответный удар
Эти пять процедур могут обернуться бедой — не делай их дома
Вот какие детали выпускают весну в ваш дом — используйте их правильно
Пропал вкус? Риск смертности может быть выше, чем кажется
Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью
Потерянные чемоданы раскрывают секреты: что можно найти в забытом багаже
Цвет скорлупы — не главное: что на самом деле делает яйца полезными
Почему фотографы выбирают Leica? Секреты лояльности и успеха

Назым Кызайбай раскрыла главный секрет своего ухода из бокса — это не травмы

1:30
Спорт

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай, трехкратная чемпионка мира, поделилась своими мыслями о том, что может стать причиной ее ухода из спорта.

Бокс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бокс

Чемпионка заявила, что в случае замужества завершит спортивную карьеру.

Назым отметила, что в команде есть примеры, когда спортсмены продолжают заниматься боксом после создания семьи. Например, Айгерим Саттибаева, бронзовый призер чемпионата Азии, является матерью пятерых детей и успешно совмещает материнство и спортивную карьеру. Однако Назым считает, что после замужества и создания семьи не стоит возвращаться в большой спорт.

"В команде есть девушки с детьми. Они скучают по тому, как растет их ребенок, пока они постоянно тренируются. А именно родители в первую очередь воспитывают ребенка. Вот почему я против этого", — сказала Назым в интервью для Ulyssport.

Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года и стала победительницей финала чемпионата мира по боксу, который проходил в сербском городе Ниш. В финале она встретилась с российской спортсменкой Юлией Чумгалаковой и одержала победу с явным преимуществом. Это стало её третьей победой на чемпионате мира, ранее она становилась чемпионкой в 2014 и 2016 годах.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша.

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Авто
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят Аудио 
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Популярное
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными

С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.

Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Шесть очков, которые могут изменить всё: прогноз Деменко на матч Краснодар — Зенит
Последние материалы
Вот какие детали выпускают весну в ваш дом — используйте их правильно
Пропал вкус? Риск смертности может быть выше, чем кажется
Потерянные чемоданы раскрывают секреты: что можно найти в забытом багаже
Как сделать манку праздничной: рецепт с изюмом и ванилью
Цвет скорлупы — не главное: что на самом деле делает яйца полезными
Назым Кызайбай раскрыла главный секрет своего ухода из бокса — это не травмы
Почему фотографы выбирают Leica? Секреты лояльности и успеха
Невероятный эффект от сухого масла: рассказываем, как правильно его наносить для безупречной кожи
Трамп готовится сбросить тарифную бомбу на производителей пива — удар по алюминиевым банкам
Песня башкирской группы Ay Yola обогнала по популярности хит Леди Гаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.