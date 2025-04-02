Хотите тренировку на максимум? Один стакан этого сока — и вперёд

Свёкла — не только борщевая классика, но и один из самых мощных натуральных ускорителей спортивной формы. Её сладковатый вкус скрывает настоящую биохимическую поддержку: витамины A, B, C, белок и антиоксиданты.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ суп

Исследование Университета Эксетера (Англия) показало: после свекольного сока велосипедисты проезжали большее расстояние. А значит, это работает.

5 причин включить свёклу в рацион перед тренировкой

1. Меньше усталости

Благодаря природным нитратам свёкла улучшает приток кислорода к мышцам, продлевая выносливость.

"Нитрат — это естественный сосудорасширяющий компонент, который помогает организму дольше сохранять энергию", — поясняет нутрициолог Алуани Карвалью.

2. Быстрее восстанавливает мышцы

Антиоксиданты и противовоспалительные вещества уменьшают болезненность после тренировки и ускоряют восстановление.

3. Укрепляет мышцы

Калий и кальций в составе свёклы снижают риск судорог и укрепляют мышечную ткань.

4. Защищает кости

Кальций и кремний в составе овоща помогают укреплять костную систему и улучшают усвоение микроэлементов.

5. Усиливает "памп"

Благодаря расширению сосудов свёкла усиливает кровообращение — это и есть тот самый "памп" после тренировки.

Как приготовить свекольный сок

Вот три варианта свекольного смузи для приёма за 30-60 минут до тренировки:

Свёкла + арбуз + имбирь

Свёкла + клубника + апельсиновый сок + имбирь

Свёкла + виноградный сок (без сахара)

Просто смешать в блендере и пить свежим.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

