Хотите тренировку на максимум? Один стакан этого сока — и вперёд

Свёкла — не только борщевая классика, но и один из самых мощных натуральных ускорителей спортивной формы. Её сладковатый вкус скрывает настоящую биохимическую поддержку: витамины A, B, C, белок и антиоксиданты.
Исследование Университета Эксетера (Англия) показало: после свекольного сока велосипедисты проезжали большее расстояние. А значит, это работает.
Благодаря природным нитратам свёкла улучшает приток кислорода к мышцам, продлевая выносливость.
"Нитрат — это естественный сосудорасширяющий компонент, который помогает организму дольше сохранять энергию", — поясняет нутрициолог Алуани Карвалью.
Антиоксиданты и противовоспалительные вещества уменьшают болезненность после тренировки и ускоряют восстановление.
Калий и кальций в составе свёклы снижают риск судорог и укрепляют мышечную ткань.
Кальций и кремний в составе овоща помогают укреплять костную систему и улучшают усвоение микроэлементов.
Благодаря расширению сосудов свёкла усиливает кровообращение — это и есть тот самый "памп" после тренировки.
Вот три варианта свекольного смузи для приёма за 30-60 минут до тренировки:
Свёкла + арбуз + имбирь
Свёкла + клубника + апельсиновый сок + имбирь
Свёкла + виноградный сок (без сахара)
Просто смешать в блендере и пить свежим.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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