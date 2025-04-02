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Прямой эфир "Матч ТВ" завершился поцелуем: Губерниев едва сдержался

1:09
Спорт

Телезрители стали свидетелями неожиданного момента: в прямом эфире "Матч ТВ" корреспондент Андрей Романов поцеловал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Всё произошло во время интервью на финале Кубка России, когда Вяльбе говорила о работе сервисменов. Камеры зафиксировали, как журналист неожиданно склонился к ней и поцеловал в губы.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

Реакция Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на случившееся в беседе с aif.ru:

"Поскольку это было на нашем канале, я никак не могу это комментировать, но поверьте мне, я бы с удовольствием вам наговорил много чего интересного по этому поводу", — заявил он с намёком.

Явных оценок Губерниев избегает, но по тону его реплики понятно: эмоции есть.

Этот эпизод тут же стал частью более широкой медийной картины: не так давно пользователи обсуждали поцелуй Дональда Трампа с Меланией на инаугурации и поцелуй президента Франции Макрона с экс-министром спорта Амели Удеа-Кастера на открытии Олимпийских игр.

Уточнения

Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер.

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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