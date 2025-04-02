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Это упражнение делают все женщины, а мужчины его избегают

1:06
Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о том, какие упражнения чаще выбирают мужчины и женщины.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

В интервью "Москва 24" он отметил, что женщины чаще всего отдают предпочтение ягодичному мостику со штангой.

Для выполнения этого упражнения необходимо лечь спиной на скамью, упереть ноги в пол, а штангу разместить в области тазобедренных суставов, после чего поднимать ее вверх.

По словам специалиста, это позволяет сосредоточить нагрузку на ягодичных мышцах, сводя к минимуму работу бедер. Такой подход помогает развить ягодицы, сохраняя их пропорции относительно бедер, что важно для многих женщин.

Мужчины, напротив, предпочитают более классические базовые упражнения, такие как приседания со штангой и жим ногами.

Каневский объяснил, что для них приоритетом является увеличение массы бедер, и такие упражнения позволяют равномерно развивать мышцы ног и ягодиц, поддерживая гармоничную эстетику тела.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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