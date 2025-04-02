Эти 4 упражнения разрушают вашу мечту о стройной фигуре

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1:18
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о четырёх упражнениях, которые могут помешать людям, стремящимся похудеть.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

В интервью для Men Today он пояснил, что некоторые движения не только не способствуют сжиганию жира, но и могут визуально увеличивать определенные группы мышц.

Первым в списке нежелательных упражнений оказались наклоны с гантелями. Они активно прорабатывают косые мышцы живота, что делает талию шире. По этой же причине он советует избегать боковых экстензий в тренажёре.

Ещё одно спорное упражнение — наклоны у блока кроссовера. Ходырев отметил, что оно оказывает аналогичный эффект, как и боковые экстензии, и предложил заменить его на скручивания в верхнем блоке.

Последним в списке он назвал приседания со штангой с большим весом. Несмотря на их популярность среди любителей фитнеса, тренер пояснил, что это упражнение задействует не только ноги и ягодицы, но и мышцы кора. Это может привести к увеличению их объема, что нежелательно для тех, кто стремится к визуально более узкой талии.

Вместо этого он рекомендует выполнять приседания с собственным весом или с легкими отягощениями.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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