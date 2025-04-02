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Металлург победил Авангард в Омске и продлил свою серию плей-офф

2:32
Спорт » Командные виды

В плей-офф чемпионата КХЛ 1 апреля "Металлург" в Омске сыграл с "Авангардом" и победил 3:1. Тем самым серия чемпиона с сибирским клубом продолжится в Магнитогорске 3 апреля.

Матч "Авангард" - "Металлург"
Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв
Матч "Авангард" - "Металлург"

Напомним, на момент игры счёт в серии "Авангарда" и "Металлурга" был 3:0 в пользу первого. Загнанным в угол уральцам, которые пока действующие чемпионы, оставалось только побеждать в этом матче, иначе сезон для них заканчивался.

И в первом периоде ситуация для гостей уже стала складываться опасной: на третьей минуте "Авангард" повел 1:0 после гола Семёна Чистякова. До перерыва однако больше не забросил никто.

Во втором периоде счёт не изменился также, но гости по крайней мере опомнились и стали атаковать более опасно и осмысленно.

В третьем отрезке же при том, что омичи вроде бы не "сушили" результат, уральцы развернулись в атаке ещё сильнее. Небольшие ошибки "Авангарда" в обороне — и вот уже на табло появились 1:1 и 1:2. Сначала на 47-й минуте забросил Никита Михайлис. Затем на 58-й минуте у "сталеваров" при добивании с ближней дистанции с передачи Хабарова преуспел форвард Люк Джонсон.

Отыграться тут омский клуб уже не успел. Тем самым со счётом 4:0 серия не закончена, соотношение стало 3:1. Продолжат соперники выявлять сильнейшего в Магнитогорске 3 апреля.

"Отступать нам было некуда. Так что мы хорошо настроились. Конечно, начало было плохое, опять мы совершили фатальную ошибку, но игроки правильно отреагировали. Нормальный первый период, во втором вообще доминировали, а в третьем, я считаю, начали тоже лучше соперника.

Был, конечно, маленький момент, когда фортуна оказалась на нашей сторона, когда шайба, ползущая в ворота, туда не заползла. До этого три игры фортуна была на стороне "Авангарда", — оценил игру главный тренер гостей Андрей Разин.

Во всех других матчах Кубка Гагарина этого дня выиграли хозяева:

ЦСКА — "Динамо" (Минск) 2:1;

"Северсталь" — "Спартак" 5:2;

"Ак Барс" — "Автомобилист" 7:2.

Ранее мы писали, что форвард Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ.

Уточнения

«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ. Чемпион РСФСР 1959 и 1973 годов. Чемпион России 2004 и 2021 годов.

Хокке́й с ша́йбой хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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