Сербский теннисист Новак Джокович не сильно расстроился из-за поражения чешскому игроку на Miami Open.
Якуб Меньшик выиграл Джоковича со счетом 7:6, 7:6 в финале Miami Open. Чешский теннисист впервые в своей карьере выиграл трофей ATP.
Джокович не стал зацикливаться на поражении, он признал, что его соперник был лучше, а также сказал, что увидел в нем потенциал много лет назад.
Ранее Новак также упомянул имя Якуба Меньшика, когда его спросили об одном из самых ярких талантов сезона — Жоау Фонсеке.
"Жоау — очень интересный игрок, но он не единственный. Например, есть Якуб Меньшик. В последнее время люди так много говорят о Фонсеке, что забыли о Меньшике. И я добавлю третье имя: Ученик Тьен", — сказал Джокович.
Меньшик уже начал воплощать в жизнь предсказание Джоковича в Майами: вскоре его будут считать не просто начинающим талантом, но и одним из лучших в этой области.
Хотя в начале гонки даже ходили слухи о том, что он не сможет стартовать из-за травмы колена, лечение дало о себе знать, и чех смело преодолевал препятствия одно за другим.
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.
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