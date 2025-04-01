Джокович предсказал триумф: Якуб Меньшик стал звездой Miami Open

Сербский теннисист Новак Джокович не сильно расстроился из-за поражения чешскому игроку на Miami Open.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра в теннис

Якуб Меньшик выиграл Джоковича со счетом 7:6, 7:6 в финале Miami Open. Чешский теннисист впервые в своей карьере выиграл трофей ATP.

Джокович не стал зацикливаться на поражении, он признал, что его соперник был лучше, а также сказал, что увидел в нем потенциал много лет назад.

Ранее Новак также упомянул имя Якуба Меньшика, когда его спросили об одном из самых ярких талантов сезона — Жоау Фонсеке.

"Жоау — очень интересный игрок, но он не единственный. Например, есть Якуб Меньшик. В последнее время люди так много говорят о Фонсеке, что забыли о Меньшике. И я добавлю третье имя: Ученик Тьен", — сказал Джокович.

Меньшик уже начал воплощать в жизнь предсказание Джоковича в Майами: вскоре его будут считать не просто начинающим талантом, но и одним из лучших в этой области.

Хотя в начале гонки даже ходили слухи о том, что он не сможет стартовать из-за травмы колена, лечение дало о себе знать, и чех смело преодолевал препятствия одно за другим.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

