92-летний супердедушка в 30-й раз пробежал марафон: раскрыт его секрет

92-летний итальянец Антонио Рао в 30-й раз пробежал марафон.
Дистанцию в 42 км 195 м он преодолел за 6 часов 44 минуты 16 секунд — на 10 минут быстрее, чем в прошлый раз.
Этот дедушка бегает уже 80 лет и тренируется по 20-30 км в неделю.
"Бег, ходьба — это жизнь! Приглашаю всех к этому!", — призывает Антонио Рао.
В 2024 году он смог установить мировой рекорд в своей возрастной категории.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?