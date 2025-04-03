92-летний супердедушка в 30-й раз пробежал марафон: раскрыт его секрет

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92-летний итальянец Антонио Рао в 30-й раз пробежал марафон.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегуны

Дистанцию в 42 км 195 м он преодолел за 6 часов 44 минуты 16 секунд — на 10 минут быстрее, чем в прошлый раз.

Этот дедушка бегает уже 80 лет и тренируется по 20-30 км в неделю.

"Бег, ходьба — это жизнь! Приглашаю всех к этому!", — призывает Антонио Рао.

В 2024 году он смог установить мировой рекорд в своей возрастной категории.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



