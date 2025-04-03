Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом
ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР  
Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки
Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер
Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники
Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации
В Google Play нашли вирус, крадущий банковские данные – кто в опасности
ТОП-5 советских машин, которые быстрее ехали в горку, чем с места  

92-летний супердедушка в 30-й раз пробежал марафон: раскрыт его секрет

0:38
Спорт

92-летний итальянец Антонио Рао в 30-й раз пробежал марафон.

Бегуны
Фото: dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегуны

Дистанцию в 42 км 195 м он преодолел за 6 часов 44 минуты 16 секунд — на 10 минут быстрее, чем в прошлый раз.

Этот дедушка бегает уже 80 лет и тренируется по 20-30 км в неделю.

"Бег, ходьба — это жизнь! Приглашаю всех к этому!", — призывает Антонио Рао.

В 2024 году он смог установить мировой рекорд в своей возрастной категории.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
Шесть великолепных луковиц, которые нужно посадить сейчас для цветущего сада летом
ТОП-5 самых вкусных блюд из макарон от бабушек СССР  
Рыбный суп на скорую руку — и никто не догадается, что из банки
Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер
Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники
Крым не вводит туристический налог — ждут окончания спецоперации
В Google Play нашли вирус, крадущий банковские данные – кто в опасности
92-летний супердедушка в 30-й раз пробежал марафон: раскрыт его секрет
ТОП-5 советских машин, которые быстрее ехали в горку, чем с места  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.