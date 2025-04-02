Нужно было сделать этот шаг: Дарья Касаткина рассказала о переходе под австралийский флаг

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Бывшая российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина поделилась своими мыслями о переходе под австралийский флаг.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дарья Касаткина

Она рассказала, что 31 марта обновился её рейтинг, и это стало её первым официальным днём в качестве австралийской спортсменки. Касаткина призналась, что всё ощущается по-другому, и ей нужно время, чтобы привыкнуть к новому статусу.

Теннисистка выразила радость от начала новой главы своей жизни и возможности представлять Австралию на международной арене.

"Честно говоря, учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала", — сказала Касаткина в интервью Bounces.

В итоге она сделала этот шаг и теперь, по её словам, чувствует себя комфортно в Австралии, где может быть собой. Касаткина искренне выразила свою радость от того, что стала частью этой замечательной страны.

Уточнения

Да́рья Серге́евна Каса́ткина (род. 7 мая 1997, Тольятти) — австралийская теннисистка, до апреля 2025 года выступавшая за Россию; заслуженный мастер спорта России (2022).

