Нужно было сделать этот шаг: Дарья Касаткина рассказала о переходе под австралийский флаг

Бывшая российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина поделилась своими мыслями о переходе под австралийский флаг.
Она рассказала, что 31 марта обновился её рейтинг, и это стало её первым официальным днём в качестве австралийской спортсменки. Касаткина призналась, что всё ощущается по-другому, и ей нужно время, чтобы привыкнуть к новому статусу.
Теннисистка выразила радость от начала новой главы своей жизни и возможности представлять Австралию на международной арене.
"Честно говоря, учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала", — сказала Касаткина в интервью Bounces.
В итоге она сделала этот шаг и теперь, по её словам, чувствует себя комфортно в Австралии, где может быть собой. Касаткина искренне выразила свою радость от того, что стала частью этой замечательной страны.
Да́рья Серге́евна Каса́ткина (род. 7 мая 1997, Тольятти) — австралийская теннисистка, до апреля 2025 года выступавшая за Россию; заслуженный мастер спорта России (2022).
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