Не йога и не пилатес: эти три упражнения у станка растопят жир на животе

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Barre стал одной из самых популярных дисциплин в мире фитнеса благодаря своей способности формировать тело без необходимости выполнения высокоинтенсивных упражнений.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка по барре

Вдохновленный классическим балетом и объединенный с функциональными упражнениями и элементами пилатеса и йоги, этот метод предлагает эффективный и элегантный способ тренировки с особым акцентом на тонус мышц живота.

Занятие barre обычно длится около 45 минут и представляет собой чередование изометрических упражнений с динамичными, плавными движениями. Задействуется все тело, но есть упражнения, специально разработанные для уменьшения жира, накопленного в области живота, и укрепления корпуса.

Плие с поворотом туловища

В широкой стойке, расставив ноги и развернув носки наружу, согните колени, держа спину прямо.

Из этого положения туловище поворачивается из одной стороны в другую, активизируя косые мышцы живота и улучшая устойчивость.

Русский твист, адаптированный к стилю барре

Сидя на полу, слегка приподняв ноги, откиньте туловище назад и вращайте из стороны в сторону, скрестив руки перед грудью, как будто обнимаете мяч.

Это упражнение позволяет глубоко проработать мышцы живота, способствуя сжиганию жира.

Боковое сгибание со штангой

Стоя в профиль к перекладине или устойчивой поверхности, наклоните туловище вбок, сохраняя при этом положение плие. Противоположная рука поднимается над головой для усиления работы боковых мышц живота.

Помимо пользы для здоровья, занятия балетом улучшают осанку, гибкость и осознанность тела.

Низкая ударная нагрузка делает его пригодным для людей с разным уровнем физической подготовки.

Однако перед началом любой программы упражнений важно обратиться за профессиональной консультацией, которая сможет адаптировать ее к индивидуальным потребностям и обеспечить безопасность и эффективность занятий.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

