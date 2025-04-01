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5 советов, как не бросить тренировки: они помогут сохранить мотивацию

Спорт

Поддерживать физическую активность как постоянную привычку сложнее, чем начать тренироваться. По словам экспертов, рутина — это не только вопрос дисциплины, но и стратегии.

Фитнес тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес тренировка

"Большинство людей начинают заниматься спортом мотивированными, но в конечном итоге бросают это занятие через несколько недель. Без правильного подхода мозг интерпретирует физическую активность как чрезмерное усилие, а не как естественное поведение", — объясняет Родриго Шредер, доктор и магистр в области питания.

Эти советы помогут вам не отказываться от тренировок:

Ставьте реалистичные цели и двигайтесь вперед постепенно.

Избегайте создания недостижимых целей, поскольку достижимые и конкретные задачи помогают поддерживать мотивацию. Начинайте занятия постепенно, постепенно увеличивая темп и расстояние.

Пример: начните с 30 минут в день два раза в неделю, а через месяц увеличьте до 40 минут в день три раза в неделю.

Обратитесь за профессиональной помощью, чтобы избежать травм.

Неправильные позы могут быть губительны для ваших суставов, а травма может все испортить.

Разнообразьте упражнения.

Важно чередовать типы упражнений, чтобы прорабатывать разные группы мышц и избегать монотонности. Кроме того, многократное выполнение одних и тех же упражнений может привести к перенапряжению определенных мышц и суставов.

Создайте распорядок дня, но будьте гибкими.

Тренировки в одно и то же время и с одинаковой частотой помогают организму привыкнуть к физической нагрузке, а при необходимости позвольте себе скорректировать устоявшийся распорядок дня.

Минимизируйте ментальные препятствия.

Например, старайтесь содержать свой гардероб в порядке и хранить спортивную одежду отдельно в одном месте, чтобы вы могли быстро одеться.

Ваша спортивная сумка всегда будет укомплектована необходимыми вещами. Если вы возьмете с собой бутылочку воды только для тренировок, это облегчит вам задачу, когда вы пойдете на тренировку.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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