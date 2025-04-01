Если вам 60+ лет, эти упражнения приведут вас в тонус: уделите всего 15 минут

Занятия спортом полезны в любом возрасте. По данным ВОЗ, нужно не менее 150 минут умеренной активности в неделю, такой как ходьба, езда на велосипеде и бег. Этот тип тренировок следует сочетать с силовыми упражнениями, особенно с 50 или 60 лет, когда начинают проявляться признаки саркопении — потери мышечной массы из-за старения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Какие упражнения подойдут?

Сгибание бицепса

Сгибание рук с гантелями — одно из самых рекомендуемых и простых упражнений для выполнения в этом возрасте. Оно задействует переднюю часть мышцы, и если увеличение нагрузки невозможно, это можно компенсировать увеличением количества повторений.

Сгибание рук на бицепс сидя

Это упражнение выполняется сидя на наклонной скамье и позволяет расположить локти позади туловища, обеспечивая большую амплитуду движений и более интенсивную работу рук.

Высокая тяга вниз для трицепсов

Это упражнение укрепляет трицепс — одну из мышц, которая больше всего страдает от потери мышечной массы и накопления жира по мере старения. Для этого прижмите локти к телу и из этого положения выпрямляйте и сгибайте руки, не двигая ими.

Отжимания на трицепс-тренажёре

Это упражнение, выполняемое на тренажере в спортзале, имитирует движение, возникающее, когда вы опираетесь на стул, чтобы поднять тело.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

