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Просыпайся без стресса: один трюк, который заменит все будильники мира

1:39
Спорт

Пока одни тратят сотни на гаджеты для сна, другие просто… не закрывают шторы. Да-да, этот банальный трюк помогает просыпаться легче, быстрее засыпать и даже чувствовать себя счастливее.

Занавешенное окно
Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занавешенное окно

Солнечный свет, проникающий в комнату утром, запускает циркадные ритмы. Это естественный будильник: мозг снижает выработку мелатонина, активирует кортизол — и организм понимает, что пора просыпаться.

Чем полезно спать с открытыми шторами

1. Просыпаешься без стресса

Постепенное пробуждение от света гораздо мягче, чем резкий звук будильника. Это даёт телу завершить цикл сна и выйти из него без головной ваты и раздражения.

2. Заряд энергии с утра

Свет тормозит "сонный" мелатонин и включает бодрящий кортизол. В результате — больше энергии днём и качественный сон ночью.

3. Настроение — на подъёме

Свет стимулирует выработку серотонина — "гормона счастья". А ещё активирует витамин D, который влияет на настроение, когнитивные функции и качество сна.

Почему утренний свет работает

Он синхронизирует внутренние часы, помогая телу адаптироваться к ритму дня и ночи. Это важно не только для сна, но и для общего самочувствия, концентрации и даже иммунитета.

К тому же, по данным исследований, просыпаться хотя бы на час раньше снижает риск депрессии на 23%.

"Открытые шторы делают утро легче, а день — продуктивнее", — делится автор метода.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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