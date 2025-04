Забудьте о лекарствах: вот как обычные прогулки чистят ваши сосуды

1:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, что обычная прогулка может быть мощнее таблетки? Современные исследования подтверждают: регулярная ходьба — это простое, но невероятно эффективное средство для нормализации уровня холестерина.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Причем для ощутимого результата не нужно изнурять себя марафонами — достаточно грамотного подхода к ежедневным прогулкам.

Всего 40 минут умеренной ходьбы в день (это около 5-6 км или те самые 10 000 шагов) способны перевернуть ваш липидный профиль с ног на голову.

Представьте: уже через три месяца таких прогулок "плохой" холестерин (ЛПНП) снижается на заметные 7-10%, а уровень "хорошего" (ЛПВП), наоборот, подрастает на 4-6%. Это не магия — это доказанная физиология.

Но есть несколько секретов, которые превращают обычную ходьбу в настоящую холестериновую терапию. Во-первых, попробуйте интервальный подход — чередуйте 3 минуты быстрого шага с 1 минутой более медленного темпа.

Во-вторых, не избегайте небольших подъемов — ходьба в горку дает дополнительную нагрузку, которая усиливает положительный эффект. И в-третьих, два-три раза в неделю добавляйте к прогулкам простые силовые упражнения — это создаст мощный синергетический эффект.

Реальная история из исследований: группа людей, которая в течение 12 недель проходила по 5 км в день, показала на 15% лучшие результаты в снижении холестерина по сравнению с теми, кто ограничивался 3 км.

При этом важно понимать, что ходьба дает максимальный эффект в комплексе с разумной диетой (меньше животных жиров, больше овощей и цельнозерновых) и отказом от вредных привычек, пишет Eat This, Not That.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.