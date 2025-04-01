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Эти простые упражнения запустят омоложение организма после 50 лет

1:34
Спорт

Наступил тот возраст, когда утренняя скованность в суставах становится привычным делом, а подняться по лестнице без одышки — повод для гордости? Не спешите списывать себя со счетов!

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

После 50 лет тело действительно меняется, но это не значит, что нужно отказываться от активности. Напротив, именно сейчас грамотные тренировки могут подарить вам вторую молодость.

Секрет успеха кроется в осознанном подходе. Вместо изнурительных пробежек, которые могут навредить суставам, эксперты рекомендуют скандинавскую ходьбу или плавание — эти виды кардионагрузки бережно укрепляют сердце, не перегружая опорно-двигательный аппарат.

Всего 150 минут умеренной активности в неделю способны значительно улучшить ваше самочувствие, пишет Eat This, Not That.

Но настоящим эликсиром молодости становятся силовые тренировки. После 50 мы теряем до 2% мышечной массы ежегодно, и только работа с отягощениями может остановить этот процесс.

Не пугайтесь — речь не о тяжелой атлетике! Простые упражнения с гантелями, эспандерами или собственным весом 2-3 раза в неделю творят чудеса: укрепляют кости, ускоряют метаболизм и дарят ту самую "молодую" осанку.

Особое внимание стоит уделить гибкости и балансу. Регулярная растяжка и упражнения на координацию не только улучшают подвижность, но и предотвращают опасные в этом возрасте падения.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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