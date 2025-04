Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении

Цифра в 10 000 шагов давно стала золотым стандартом для тех, кто хочет оставаться в форме. Но откуда она взялась?

Оказывается, это не научная рекомендация, а всего лишь удачный маркетинговый ход японских производителей шагомеров 60-х годов.

Наука утверждает: ходьба действительно полезна, но её эффективность зависит от множества факторов. 10 000 шагов в день улучшают работу сердца, снижают давление и даже повышают настроение. Однако если речь идёт именно о сжигании жира, важнее не количество шагов, а их интенсивность и общий баланс калорий.

Исследования показывают, что 7 000-8 000 шагов могут давать почти такой же эффект для здоровья, а для заметного похудения лучше сочетать ходьбу с интервальными нагрузками и силовыми тренировками, пишет Eat This, Not That.

Главный секрет в том, что без дефицита калорий даже 15 000 шагов в день не приведут к снижению веса. Быстрая ходьба (от 6 км/ч) сжигает больше энергии, а добавление коротких ускорений превращает обычную прогулку в полноценную тренировку.

Выходит, 10 000 шагов — отличная база для поддержания здоровья, но если цель — похудеть, важно не просто ходить, а двигаться осознанно, контролировать питание и не забывать о других видах активности.

