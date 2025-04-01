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Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении

1:32
Спорт

Цифра в 10 000 шагов давно стала золотым стандартом для тех, кто хочет оставаться в форме. Но откуда она взялась?

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Оказывается, это не научная рекомендация, а всего лишь удачный маркетинговый ход японских производителей шагомеров 60-х годов. 

Наука утверждает: ходьба действительно полезна, но её эффективность зависит от множества факторов. 10 000 шагов в день улучшают работу сердца, снижают давление и даже повышают настроение. Однако если речь идёт именно о сжигании жира, важнее не количество шагов, а их интенсивность и общий баланс калорий.

Исследования показывают, что 7 000-8 000 шагов могут давать почти такой же эффект для здоровья, а для заметного похудения лучше сочетать ходьбу с интервальными нагрузками и силовыми тренировками, пишет Eat This, Not That.

Главный секрет в том, что без дефицита калорий даже 15 000 шагов в день не приведут к снижению веса. Быстрая ходьба (от 6 км/ч) сжигает больше энергии, а добавление коротких ускорений превращает обычную прогулку в полноценную тренировку.

Выходит, 10 000 шагов — отличная база для поддержания здоровья, но если цель — похудеть, важно не просто ходить, а двигаться осознанно, контролировать питание и не забывать о других видах активности.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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