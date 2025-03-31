Российский хоккеист стал звездой недели в НХЛ

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Российский хоккеист, который выступает за "Тампу" Никита Кучеров стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Arnold C, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Национальная хоккейная лига

На минувшей неделе он смог набрать 11 очков, забросив 3 шайбы и отдав 8 голевых передач.

Второй звездой выбрали фина из "Далласа" Роопе Хинца с 9 очками.

На третьем месте среди лучших за прошедшую неделю- вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. В одном из матчей ему удалось ни разу не подпустить противника к воротам, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

