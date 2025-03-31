Футбольного вратаря наградили яйцами: он стал игроком матча

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Брюне" наградил своего голкипера Яна де Бура четырьмя упаковками куриных яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Ранее команда проиграла клубу "Буде-Глимт" со счетом 0:1 в домашнем матче 1-го тура чемпионата Норвегии.

Все же вратарь проигравшей команды был признан лучшим игроком матча. Де Бур сделал три сейва, отразил пенальти. За что получил необычную награду.

Ему отдали 4 лотка куриных яиц, сообщили на странице клуба в социальных сетях.

"Ян де Бур отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали четыре упаковки яиц", — сказано в сообщении.

Кстати, 24-летний голкипер начал играть в этой команде в феврале 2025 года. Этот матч был для него дебютным за клуб.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе.

