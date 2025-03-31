Футбольного вратаря наградили яйцами: он стал игроком матча

Футбольный клуб "Брюне" наградил своего голкипера Яна де Бура четырьмя упаковками куриных яиц.
Ранее команда проиграла клубу "Буде-Глимт" со счетом 0:1 в домашнем матче 1-го тура чемпионата Норвегии.
Все же вратарь проигравшей команды был признан лучшим игроком матча. Де Бур сделал три сейва, отразил пенальти. За что получил необычную награду.
Ему отдали 4 лотка куриных яиц, сообщили на странице клуба в социальных сетях.
"Ян де Бур отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали четыре упаковки яиц", — сказано в сообщении.
Кстати, 24-летний голкипер начал играть в этой команде в феврале 2025 года. Этот матч был для него дебютным за клуб.
Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе.
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