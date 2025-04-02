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6-12-25: схема, от которой мышцы растут быстрее, чем ты успеваешь считать

3:57
Спорт

Метод 6-12-25 — это интенсивная тренировка, разработанная канадским тренером Чарльзом Поликуином, которая фокусируется на максимальном задействовании мышечных волокон с помощью трех различных упражнений и репетиций. Этот метод позволяет развивать как силу, так и выносливость, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет увеличить мышечную массу и улучшить физическую форму.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

В чем суть метода 6-12-25

Тренировка 6-12-25 включает в себя выполнение трех упражнений для одной группы мышц. Каждое упражнение выполняется с определенным числом повторений, что позволяет задействовать все типы мышечных волокон:

  • Шесть повторений на наиболее сложном упражнении с максимальным весом, чтобы развить силу.
  • Двенадцать повторений с меньшим весом для акцента на мышечную массу.
  • Двадцать пять повторений на наименее сложном упражнении для выносливости и мышечной усталости.

Каждое упражнение выполняется подряд, а затем следует отдых от 1 до 3 минут перед следующим подходом. Этот метод подходит для людей, которые хотят работать над силой и выносливостью одновременно, обеспечивая баланс в тренировки и ускоряя рост мышц.

Как выбрать правильный вес

Для достижения максимальной эффективности метода 6-12-25 важно правильно подобрать вес:

  • Для шести повторений выбери вес, с которым ты можешь выполнить 6 повторений с максимальной нагрузкой, но не больше.
  • Для двенадцати повторений вес должен быть легче, чем для первых шести повторений, чтобы ты мог сделать 12 повторений, но не более.
  • Для двадцати пяти повторений выбери наименее сложное упражнение, и вес должен быть достаточно легким, чтобы ты мог сделать 25 повторений, но не слишком легким, чтобы не лишать тренировку интенсивности.

Преимущества метода 6-12-25

  • Развитие силы и выносливости: сочетание разных диапазонов повторений помогает тренировать не только силу, но и выносливость, что делает тренировки разнообразными и многогранными.
  • Экономия времени: этот метод позволяет эффективно тренировать одну группу мышц за короткое время, что делает его отличным выбором для людей с ограниченным временем для тренировки.
  • Разнообразие тренировок: благодаря смене упражнений и диапазонов повторений тренировка становится более увлекательной, что помогает избежать однообразия и застоя в тренировочном процессе.
  • Оптимизация объема и интенсивности: метод позволяет получить сбалансированную тренировку, сочетающую элементы тяжелой атлетики и общей выносливости, что делает упражнения более эффективными.

Недостатки метода 6-12-25

  • Не для новичков: этот метод требует хорошей физической подготовки, так как высокая интенсивность может быть слишком сложной для начинающих.
  • Перетренированность: из-за интенсивности подхода важно обеспечивать достаточное время для восстановления, чтобы избежать перетренированности.
  • Риск травм: из-за разнообразия упражнений и высоких нагрузок есть риск неправильного выполнения движений, что может привести к травмам.

Как выполнять тренировки по методу 6-12-25

Для начала тренировки методом 6-12-25 нужно выбрать подходящие упражнения, которые можно адаптировать под данную методику. Например, для тренировки груди и рук или нижней части тела (ног) могут быть использованы такие упражнения, как жим гантелей, становая тяга, болгарские приседания, сгибания ног с гантелями и другие.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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