Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и не зря: он бодрит, улучшает концентрацию и… помогает сжигать жир. Особенно если в утреннюю чашку добавить одну простую специю — корицу. Это не магия, а наука.
Кофеин сам по себе стимулирует обмен веществ и помогает организму использовать жир в качестве источника энергии. Но в тандеме с корицей эффект усиливается: корица обладает термогенным действием, повышает температуру тела, стабилизирует уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому. В результате — ускорение метаболизма и меньше "незапланированных" перекусов.
Чтобы получить максимум пользы, важно исключить сахар, сиропы и сливки. Идеальный рецепт — чёрный кофе (натуральный, без добавок) и щепотка молотой корицы. Для аромата можно добавить немного ванили, гвоздики или имбиря.
Кофе с корицей не требует кардинальных перемен в образе жизни, но отлично вписывается в разумную систему похудения. Он помогает контролировать аппетит, ускоряет сжигание калорий и снижает тягу к вредной еде. Особенно если сочетать его с базовыми полезными привычками:
Даже небольшие изменения дают эффект при системности. Кофе с корицей не заменяет спорт и питание, но может стать отличным помощником в поддержании формы.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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