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Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом

2:18
Спорт

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и не зря: он бодрит, улучшает концентрацию и… помогает сжигать жир. Особенно если в утреннюю чашку добавить одну простую специю — корицу. Это не магия, а наука.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Как это работает

Кофеин сам по себе стимулирует обмен веществ и помогает организму использовать жир в качестве источника энергии. Но в тандеме с корицей эффект усиливается: корица обладает термогенным действием, повышает температуру тела, стабилизирует уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому. В результате — ускорение метаболизма и меньше "незапланированных" перекусов.

  • Исследования подтверждают: корица может замедлять скорость опорожнения желудка, благодаря чему чувство сытости сохраняется дольше. А ещё она снижает уровень инсулина после еды, что особенно важно для тех, кто хочет контролировать вес.

Как правильно готовить

Чтобы получить максимум пользы, важно исключить сахар, сиропы и сливки. Идеальный рецепт — чёрный кофе (натуральный, без добавок) и щепотка молотой корицы. Для аромата можно добавить немного ванили, гвоздики или имбиря.

  • Совет: не стоит класть слишком много корицы — достаточно &frac14 чайной ложки на чашку. Лучше выбирать цейлонскую корицу — она мягче и безопаснее при регулярном употреблении.

Почему результат держится

Кофе с корицей не требует кардинальных перемен в образе жизни, но отлично вписывается в разумную систему похудения. Он помогает контролировать аппетит, ускоряет сжигание калорий и снижает тягу к вредной еде. Особенно если сочетать его с базовыми полезными привычками:

  • 10-15 минут утренней зарядки.
  • Ежедневная пешая активность (например, отказ от лифта).
  • Умеренное потребление сахара и быстрых углеводов.
  • Осознанный подход к питанию и соблюдение чувства насыщения.

Важно

Даже небольшие изменения дают эффект при системности. Кофе с корицей не заменяет спорт и питание, но может стать отличным помощником в поддержании формы.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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