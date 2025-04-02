Прокачай питание как тренировку: считай грамотно — худей эффективно

Жир — просто балласт, который ничего не делает? Или всё-таки не такой уж он и "пассивный"? Особенно когда речь идёт о подсчёте калорий и подборе рациона. Разбираемся — стоит ли учитывать жир при расчёте КБЖУ.
Чтобы понять, сколько калорий тратит человек в день, нужно учитывать 4 ключевые составляющие:
Это та энергия, которую ваше тело расходует, чтобы просто жить: дышать, поддерживать температуру, перерабатывать гормоны, питать мозг и сердце.
Да, жировая ткань менее активна, но не бесполезна. Она тоже участвует в обменных процессах, вырабатывает гормоны и влияет на иммунную систему. К тому же, лишний жир = дополнительная нагрузка на сердце, сосуды и опорно-двигательный аппарат, которую телу нужно обслуживать.
Пример
Небольшая разница? А если лишнего жира не 10, а 50 кг? Тогда это уже +200 ккал к базовому обмену!
Это то, что вы делаете каждый день без тренировок: ходите по дому, убираетесь, киваете головой, моргаете.
Исследования показали, что "мелочи" вроде качания ногой или копания в телефоне могут сжигать до 500 ккал в сутки — и на это почти не влияет ваш вес. Но вот бытовая активность (ходьба, подъём по лестнице) — да, зависит: чем тяжелее тело, тем больше усилий.
Представьте: надели рюкзак весом 30 кг и пошли по делам. Уже на 5-м приседании ваши мышцы будут возмущаться. А теперь подумайте: ваше тело носит такой "рюкзак" каждый день, если в нём много лишнего жира.
Это калории, которые организм тратит на переваривание еды. Обычно — около 10% от полученной энергии. Вес тут роли не играет, только калорийность и состав блюд.
И вот тут жир снова вступает в игру. Почему?
Потому что чем больше масса тела, тем больше энергии тратится на любое движение. Это простая физика: тяжелее тело — выше энергозатраты.
Но есть нюанс: чем лучше тренирован человек, тем экономнее работают его мышцы. И наоборот — у нетренированного тело "горит" быстрее, но и устаёт быстрее.
Если женщина весит 120 кг, но считает калории "на вес 70 кг" — она почти наверняка сорвётся. Почему? Потому что её тело требует больше энергии просто чтобы функционировать. И если резать калории слишком сильно, оно войдёт в режим энергосбережения — плюс ухудшится самочувствие и вырастет риск переедания.
Жир — это не просто инертная масса. Он требует энергии, он участвует в метаболизме, он увеличивает нагрузку на организм.
Поэтому сравнивать женщину в 50 кг и 100 кг по калорийности — некорректно. У них разная базовая нагрузка на организм и, соответственно, разные потребности в энергии.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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