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Булыкин о легионерах в Зените: скрытая причина, о которой молчат

1:11
Спорт

Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин выразил своё недовольство большим количеством иностранных игроков в составе санкт-петербургского "Зенита".

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

Он отметил, что в матче против "Рубина" на поле вышли десять легионеров, что вызывает у него очень негативные эмоции. Булыкин подчеркнул, что такая ситуация вызывает у него недовольство с тех пор, как в стартовом составе "Динамо" также вышли одиннадцать иностранцев.

По мнению Булыкина, необходимо уделять больше внимания воспитанию молодых российских футболистов и предоставлять им больше возможностей для игры, особенно в условиях отсутствия еврокубков.

Он также признал, что у "Зенита" есть свои задачи, включая завоевание чемпионства в честь столетия клуба. Булыкин отметил, что выполнение этих задач становится всё сложнее, и это вызывает беспокойство в команде, что проявляется в использовании большого количества легионеров на поле.

"Однако эта задача выполняется тяжело. В "Зените" нервничают, раз на поле играют "11 иностранцев", — сказал Булыкин "Чемпионату".

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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