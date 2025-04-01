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Сенсация из мира футбола: УЕФА и РПЛ ведут тайные переговоры о возвращении россиян

Спорт

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что лига неофициально сотрудничает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения российских команд в еврокубки.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

"У нас нет официального взаимодействия с УЕФА, есть только неофициальное", — сказал Алаев, которого цитирует "РБ Спорт".

Ранее Александр Алаев заявлял, что в ближайшее время клубы Российской Премьер-Лиги могут быть допущены к участию в европейских турнирах.

С февраля 2022 года всем российским сборным и командам по распоряжению УЕФА и ФИФА было запрещено принимать участие в международных соревнованиях.

Уточнения

Александр Александрович Алаев (род. 30 октября 1979, Москва) — российский футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол, а также футбольный функционер.

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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