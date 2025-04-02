Уникальные советы для худых мужчин: восстановление микрофлоры и работа нервной системы

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Многие мужчины часто сталкиваются с проблемой набора веса, вроде много ест, ни в чем себя не ограничивает, а килограммы не прибавляются. Что в таком случае делать, рассказала Pravda. Ru диетолог Анжелика Дюваль.

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По её словам, людям, которые сложно набирают вес, пользуясь различными способами, самое первое, на что нужно обратить внимание — микрофлора кишечника и нервное истощение.

"Именно эти две причины имеют самое крупномасштабное влияние на невозможность набрать вес. Нервную систему мы можем скорректировать, например, подбором питательных элементов из добавок, витаминов", — рассказала эксперт.

Сейчас мы живем в таком мире, когда стресс — это частое явление, и очень многие люди стрессуют на работе, дома. Поэтому нужно помогать своей нервной системе, давая ей те питательные элементы, которые необходимы, например, магний.

"Важно помнить, что организм восстанавливается именно в ночное время. Поэтому нужен полноценный сон. Ведь если мы будем пить самые лучшие витамины, но при этом будем ложиться спать в 3 часа ночи, вставать в 7 часов утра, они нам не помогут", — отметила Дюваль.

Также важно обратить внимание на микрофлору кишечника, благодаря этому органу человек всасывает из пищи важные элементы для метаболизма, работы нервной системы, всего организма.

"Мужчины часто страдают недостатком веса. Это связано с тем, что они никогда не долечиваются. Например, заболели ОРВИ, ОРЗ, пропили курс антибиотиков, кашлять перестали и на этом всё. Однако на этом всё не заканчивается. В лечении очень важен восстановительный период", — считает диетолог.

По словам Дюваль, когда про худых людей говорят "ест и не толстеет", скорее всего это связано с тем, что-то, что он ест, усваивается неправильно.

Уточнения

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

