Поднимать действительно большие веса помогут эти секреты

Большой вес поможет увеличить мышечную массу человека. У каждого эта цифра индивидуальна. Как поднимать действительно большие веса, рассказал тренер Михаил Прыгунов.
"Для ориентира можно взять следующие значения в основных упражнениях", — цитирует его "Чемпионат".
Базовые упражнения обычно повторяют от 6 до 8 раз. Число повторов может меняться в зависимости от подготовки и стиля тренировки.
Чтобы начать поднимать большие веса, тренер рекомендует поставить чёткую цель и быть готовым прикладывать сверхусилия.
Стоит разработать план тренировок, режим питания и восстановления. В этом вам поможет специалист.
Нужно соблюдать режим. Организм адаптируется к нему и понимает, какие действия будут происходить в определённые часы. Он будет хорошо реагировать на нагрузки.
Также важно сбалансированно питаться: создать профицит калорий, есть после тренировок и употреблять продукты, богатые белком.
Прежде чем начать заниматься, стоит проконсультироваться с врачом и исключить противопоказания.
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