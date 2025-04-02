Поднимать действительно большие веса помогут эти секреты

Большой вес поможет увеличить мышечную массу человека. У каждого эта цифра индивидуальна. Как поднимать действительно большие веса, рассказал тренер Михаил Прыгунов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

"Для ориентира можно взять следующие значения в основных упражнениях", — цитирует его "Чемпионат".

Приседания со штангой и становая тяга — от 200 кг.

Жим лёжа — от 150 кг.

Маховая тяга — от 120 кг.

Базовые упражнения обычно повторяют от 6 до 8 раз. Число повторов может меняться в зависимости от подготовки и стиля тренировки.

Чтобы начать поднимать большие веса, тренер рекомендует поставить чёткую цель и быть готовым прикладывать сверхусилия.

Стоит разработать план тренировок, режим питания и восстановления. В этом вам поможет специалист.

Нужно соблюдать режим. Организм адаптируется к нему и понимает, какие действия будут происходить в определённые часы. Он будет хорошо реагировать на нагрузки.

Также важно сбалансированно питаться: создать профицит калорий, есть после тренировок и употреблять продукты, богатые белком.

Прежде чем начать заниматься, стоит проконсультироваться с врачом и исключить противопоказания.

Уточнения

Секрет — информация, хранимая в тайне.



