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Плечи станут округлыми и мускулистыми: 3 лучших упражнения для мужчин

2:04
Спорт

Для развития плеч-боулдеров, округлых, мускулистых дельтовидных мышц, которые кричат о силе и эстетике, требуется особое внимание к целевым упражнениям.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Дельтовидная мышца состоит из трех частей: передней (передней), боковой (средней) и задней (задней) головок.

Для действительно впечатляющих плеч важно тренировать все три части. Ниже перечислим три лучших упражнения для достижения плеч-боулдеров. Они помогут максимально увеличить рост мышц и силу плеч.

Жим над головой

Часто называемый армейским жимом, считается одним из лучших упражнений для наращивания общего размера и силы плеч. Это упражнение нацелено на все три головки дельтовидных мышц, но особенно эффективно для развития передней (фронтальной) и боковой (средней) частей.

Как делать?

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, и держите штангу на уровне плеч, ладони направлены вперед.
  2. Выжимайте штангу над головой контролируемым образом, следя за тем, чтобы спина оставалась нейтральной, чтобы избежать травм.
  3. Опустите штангу обратно в исходное положение, сохраняя движение плавным и непрерывным.

Подъем вбок

Как делать?

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину бедер, держите пару гантелей по бокам.
  2. Поднимите гантели в стороны, слегка сгибая локти, пока они не достигнут высоты плеч.
  3. Медленно опустите гантели в исходное положение, избегая рывков или раскачивания гантелей, чтобы избежать ненужной нагрузки на плечевые суставы.

Разведение задних дельт

Как делать?

  1. Сядьте на скамью или встаньте, слегка наклонив туловище вперед, держа гантели в каждой руке.
  2. Слегка согнув локти, поднимите гантели в стороны, удерживая верхние части рук на одной линии с телом.
  3. Сведите лопатки вместе в верхней точке движения, затем медленно опустите гантели обратно вниз.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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