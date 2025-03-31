Пожилые люди, забудьте о падениях: тайцзи — ваша спасительная практика

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

В определенном возрасте падение перестает быть просто шуткой. Это может усложнить повседневную жизнь, резко ограничить самостоятельность. Ежегодно тысячи пожилых людей страдают от падений, которые можно было бы предотвратить, сделав небольшое целенаправленное упражнение.

Фото: freepik йога для пожилых

Вместо того чтобы зацикливаться на велотренажере или поднимать тяжести, есть тип упражнений, который, как доказано, более эффективен для предотвращения спотыканий и поддержания концентрации внимания. Самое приятное: вам не нужны никакие тренажеры, вам не нужно бегать или даже слишком сильно потеть. Скорее наоборот.

Тайцзи — не новая практика, но она начинает занимать достойное место в программах физической активности для пожилых людей. Тело так тренируется незаметно. Никаких прыжков, никаких ударов.

Те, кто практикует это упражнение регулярно, говорят, что чувствуют себя увереннее при ходьбе, поднимаются по лестнице с меньшим страхом и лучше спят.

Тайцзи не требует гибкости или предварительной спортивной практики. Его может выполнять человек, страдающий остеоартритом, используя трость или даже сидя. Достаточно делать это два-три раза в неделю, чтобы заметить реальные изменения.

Помимо тайцзи, полезны любые упражнения, развивающие равновесие и гибкость. Потягивайтесь, когда встаете, делайте несколько движений, опираясь на стул, постойте на одной ноге несколько секунд, ожидая, пока закипит вода для чая.

Уточнения

Паде́ние — движение объекта, возникшее в результате воздействия на него гравитации.

