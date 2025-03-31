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Японский Бекхэм не любил футбол и бросил карьеру в 29 лет: сегодня он икона моды

2:28
Спорт

Невероятно элегантный и с интересной прической, которая делает его на десять лет моложе, азиатский "Джеймс Бонд" Хидетоши Накату недавно произвел впечатление и выделялся даже из хорошо одетой толпы на Неделе моды в Париже в начале марта. Он был одет с головы до ног в дизайнерскую одежду, его очки стоили более 10 тысяч евро, а его улыбка была 24-каратной.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Сегодня Хидетоши Наката живет жизнью иконы моды. Лицо таких брендов, как "Louis Vuitton" и "Calvin Klein", постоянный гость крупных мероприятий в модной индустрии и известный всем.

48-летний азиат также является создателем и владельцем крупнейшего мобильного приложения для саке, рассказывающего об истории напитка и предоставляющего подробную информацию о различных видах традиционного японского напитка. Сам Наката является "великим мастером сакэ" — он имеет официальный диплом, полученный после многих лет обучения и практической работы в этом бизнесе.

Он зарабатывает миллионы каждый год на нескольких сериях традиционного японского аниме и классических комиксов "манги", а в одной из них он даже является главным героем.

Это Наката — самый популярный футболист, которого когда-либо рождала Япония. Лицо чемпионата мира 2002 года, первый азиатский игрок, номинированный на "Золотой мяч". Этот волшебник в центре поля часто менял цвет волос, но болельщики безошибочно узнавали его не только по этому признаку.

Хидетоши был звездой огромного калибра. А потом он внезапно просто исчез, и, вероятно, два поколения футбольных болельщиков даже не слышали о нем. В возрасте всего 29 лет Хидетоши сенсационно объявил, что уходит из футбола.

В свои 18 лет он уже является плеймейкером клуба "Бельмаре", который выиграл Кубок Азии по кубкам. Год спустя он был включен в состав сборной Японии для участия в Олимпиаде в Атланте. Он настолько отличается от японских игроков, что многие сомневаются, действительно ли он родился и вырос в этой стране.

Техничный, с невероятной фантазией и видением, а не энергичный футболист, который бегает до изнеможения и готов ко всему — вот кого Япония в то время выпускала на конвейере.

Уточнения

Хидэто́си Нака́та (яп. 中田 英寿 Наката Хидэтоси, род. 22 января 1977, Кофу) — японский футболист, ставший одним из первых японцев, проявивших себя в сильнейших европейских чемпионатах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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