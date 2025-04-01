7 признаков, что фитнес стал вредным: не игнорируйте эти сигналы

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Раньше считалось, что, если не чувствуешь себя выжатым как лимон, значит, занимался плохо. Сейчас все больше людей приходят к пониманию, что здоровье и удовольствие от занятий фитнесом важнее уставшего тела. Почему доводить себя до изнеможения на тренировках ненормально?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал, что для улучшения формы нужна не только периодизация, но и прогрессия нагрузки — планомерное увеличение объёма или интенсивности тренировок.

"Перегрузка от занятий фитнесом сначала может проявляться как сильная отложенная мышечная боль. После добавляется общее утомление, неспособность справляться с привычной нагрузкой и попытками её увеличить. Это и есть переутомление — сигнал, что тело просит передышки", — цитирует эксперта "Чемпионат".

По его словам, переутомление, если вы не отдохнули и не восстановились, может перерасти в перетренированность. От этого бывают: апатия; гормональные нарушения; проблемы со сном; резкое падение результатов в зале; ухудшение иммунитета.

Тренер добавил, что красивое, здоровое и подтянутое тело добиться можно и с меньшими рисками, это положительно отразится на качестве жизни.

Уточнения

Переутомле́ние — состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха организма человека.

