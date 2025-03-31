Потеете зря? Вот 5 фитнес-ошибок, которые сводят прогресс на нет

Вы честно потеете в зале трижды в неделю, бегаете, тянете железо — а в зеркале всё по-старому? Не спешите винить лень или генетику. Возможно, вы попали в ловушку популярных фитнес-заблуждений, которые мешают увидеть результат.

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1. Кардио натощак: жир уходит, но вместе с мышцами

Утреннее кардио без завтрака — звучит логично для сжигания жира. Но организм, лишённый топлива, начинает использовать не только жиры, но и белки — то есть мышечную ткань. Итог: метаболизм замедляется, тело теряет рельеф, а не объёмы.

2. Нет боли — нет роста? Ерунда

Миф о крепатуре как о маркере эффективности давно пора отправить на покой. Боль в мышцах — это результат микротравм, а не гарантия прогресса. Лёгкая усталость после тренировки — это тоже норма. Главное — техника и прогрессивная нагрузка.

3. Спешить с протеином? Необязательно

Так называемое "анаболическое окно" вовсе не закрывается через 30 минут после тренировки — оно длится до суток. Важен общий белковый баланс за день, а не время шейка. И не забывайте: если в рационе уже много белка, лишний коктейль только нагружает печень и почки.

4. Неправильная техника — враг в тренажёрке

Тяга "на глаз" и приседания с округлой спиной — короткий путь к травмам. Суставы, спина, колени — всё это требует грамотной работы. Лучше меньше, но правильно.

5. Спорт — не всё. Восстановление — важнее

Даже идеальная программа не спасёт, если вы спите по 5 часов, живёте на кофе и заедаете стресс фастфудом. Организм не железный. Иногда нужно не увеличить нагрузку, а снизить её - добавить йогу, растяжку, плавание. Парадокс: именно это и даёт прогресс.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

