Как не волноваться на соревнованиях? Чемпионка раскрыла секрет успеха

Любой спортсмен, хотя бы раз выходивший на старт, знаком с этим состоянием — дрожь в руках, учащённое сердцебиение и сумбур в голове. Адреналин буквально зашкаливает, и кажется, что контролировать себя невозможно.
"Как профессиональный пловец, выступавший на международных соревнованиях, могу сказать точно: адреналин — ваш друг. Нужно лишь научиться им управлять и использовать его во благо", — цитирует многократного чемпиона и призёра чемпионатов России, победителя первенств Европы Софию Максимову "Чемпионат".
Чтобы страх взял верх над вашими мыслями и телом, есть проверенные техники и методики.
Чемпионка советует напоминать себе о том, что, стоя на стартовой тумбе, вы уже проделали огромный путь. Десятки или даже сотни часов тяжёлых тренировок в бассейне и тренажёрном зале — всё это стоит за вами. По её словам, уверенность должна строиться на осознании проделанной работы, а не на эмоциях момента.
Также Максимова рекомендует отвлекаться, если мысли начинают беспорядочно кружиться в голове. Можно поговорить с тренером, другом или даже поиграть в телефоне.
Еще поможет побороть волнение техника визуализации.
"Закройте глаза и мысленно представьте весь ваш заплыв от начала и до конца, включая мельчайшие детали — от старта до финального касания бортика", — советует чемпионка.
Также важно сделать дыхательную гимнастику — несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Она нормализует пульс, снизит уровень кортизола и адреналина в крови. Вы сможете расслабиться.
Максимова рекомендует никогда не сравнивать себя с другими, заручиться поддержкой, а также хорошо физически размяться перед состязанием.
Сопе́рничество — борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и тому подобное) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.