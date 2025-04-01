Как не волноваться на соревнованиях? Чемпионка раскрыла секрет успеха

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Любой спортсмен, хотя бы раз выходивший на старт, знаком с этим состоянием — дрожь в руках, учащённое сердцебиение и сумбур в голове. Адреналин буквально зашкаливает, и кажется, что контролировать себя невозможно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain плавание

"Как профессиональный пловец, выступавший на международных соревнованиях, могу сказать точно: адреналин — ваш друг. Нужно лишь научиться им управлять и использовать его во благо", — цитирует многократного чемпиона и призёра чемпионатов России, победителя первенств Европы Софию Максимову "Чемпионат".

Чтобы страх взял верх над вашими мыслями и телом, есть проверенные техники и методики.

Чемпионка советует напоминать себе о том, что, стоя на стартовой тумбе, вы уже проделали огромный путь. Десятки или даже сотни часов тяжёлых тренировок в бассейне и тренажёрном зале — всё это стоит за вами. По её словам, уверенность должна строиться на осознании проделанной работы, а не на эмоциях момента.

Также Максимова рекомендует отвлекаться, если мысли начинают беспорядочно кружиться в голове. Можно поговорить с тренером, другом или даже поиграть в телефоне.

Еще поможет побороть волнение техника визуализации.

"Закройте глаза и мысленно представьте весь ваш заплыв от начала и до конца, включая мельчайшие детали — от старта до финального касания бортика", — советует чемпионка.

Также важно сделать дыхательную гимнастику — несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Она нормализует пульс, снизит уровень кортизола и адреналина в крови. Вы сможете расслабиться.

Максимова рекомендует никогда не сравнивать себя с другими, заручиться поддержкой, а также хорошо физически размяться перед состязанием.

Уточнения

Сопе́рничество — борьба за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и тому подобное) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания.

