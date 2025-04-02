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Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день

3:23
Спорт

В современном мире, где мы много сидим, испытываем стрессы и постоянно находимся в движении, наш организм нуждается в поддержке. Скопление крови и лимфы в нижней части тела может привести к отекам, усталости и даже варикозу. Но есть одно простое упражнение, которое поможет вам справиться с этими проблемами.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

Что такое поза Випарита Карани

Поза Випарита Карани — это техника йоги, также известная как "поза перевёрнутого действия". Она основана на том, чтобы поднять ноги вверх, что помогает улучшить циркуляцию крови, расслабляет тело и оказывает множество полезных эффектов на здоровье.

Почему поза Випарита Карани так полезна

Когда мы долго сидим или стоим, кровообращение в ногах замедляется, что приводит к отёчности и усталости. Подняв ноги, мы помогаем крови и лимфе свободно циркулировать, а также получаем следующие преимущества:

  • Улучшение кровообращения: кислород и питательные вещества быстрее доходят до клеток.
  • Снижение отёков: лишняя жидкость уходит, отёки исчезают.
  • Снижение нагрузки на сердце: улучшение циркуляции крови стабилизирует давление.
  • Антистрессовый эффект: поза помогает расслабиться, что способствует хорошему сну.
  • Уменьшение старения: обмен веществ ускоряется, кожа получает больше питания.

Поза особенно полезна для тех, кто страдает варикозом, хронической усталостью и перепадами давления.

Как правильно выполнять позу Випарита Карани

Классический вариант

  • Лягте на спину, руки вдоль тела.
  • Поднимите ноги вверх и прижмите их к стене, таз как можно ближе к стене.
  • Расслабьтесь, дышите ровно и спокойно.
  • Оставайтесь в позе 5-15 минут.

Упрощённый вариант

  • Если тяжело держать ноги прямо, немного согните колени или подложите под поясницу подушку для комфорта.

Усложнённый вариант

  • Для опытных практиков — держите ноги без опоры на стену, используя мышцы пресса.

Что даст эта поза при ежедневном выполнении

  • Лёгкость в ногах: никаких отёков и тяжести к вечеру.
  • Профилактика варикоза: помогает поддерживать сосуды в хорошем состоянии.
  • Спокойный сон: расслабление за 10 минут перед сном.
  • Молодость кожи: улучшение кровообращения питает клетки кожи.
  • Снижение усталости: заряд бодрости без кофе.

Что ещё поможет сосудистой системе

  • Цитрусы и ягоды: укрепляют сосуды.
  • Авокадо и оливковое масло: снижают воспаление.
  • Жирная рыба: Омега-3 помогает предотвратить тромбоз.
  • Зелень и брокколи: очищают сосуды от холестерина.

Закрепление результата

  • Делайте позу Випарита Карани ежедневно.
  • Пейте больше воды.
  • Включайте в рацион полезные жиры и клетчатку.
  • Уменьшите соль и сахар.

Вывод

Поза Випарита Карани — это мощное упражнение, которое помогает улучшить кровообращение, снять усталость и замедлить старение. Всего 10-15 минут в день — и вы почувствуете реальное улучшение.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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