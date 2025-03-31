Выключите это немедленно: 5 устройств, которые тайно повышают ваш счёт за электричество

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Задумывались ли вы, сколько энергии потребляют устройства в вашем доме, даже когда они не используются? Оказывается, многие из них продолжают "пожирать" электричество, даже если на первый взгляд они выключены. Эти привычки могут существенно увеличить ваш счет за электроэнергию. Вот 5 бытовых приборов, которые нужно отключать от сети после использования.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Телевизор

Даже в режиме ожидания телевизор продолжает потреблять электроэнергию. Чтобы избежать этого, можно использовать удлинитель с выключателем, который позволит отключить сразу несколько устройств одним движением. Это простой способ сэкономить.

Микроволновая печь

Микроволновая печь — полезный и удобный прибор, но многие не знают, что она продолжает тратить электроэнергию, даже когда не используется. Дисплей, часы и другие функции постоянно "пожирают" энергию. Лучше отключать её, когда не в использовании.

Кондиционер

Даже в режиме ожидания кондиционеры продолжают потреблять электричество. Это происходит потому, что устройства остаются активными для быстрого включения пультом или работы таймера. Если кондиционер не используется долгое время, например, в межсезонье, лучше его полностью отключать от сети.

Компьютер

Многие знают, что компьютеры потребляют много электроэнергии. Но не все понимают, что нужно отключать не только сам компьютер, но и все подключенные устройства, такие как монитор и принтеры. Это поможет существенно снизить потребление энергии.

Зарядные устройства для мобильных телефонов и ноутбуков

После того как вы зарядили устройство, а зарядное осталось в розетке, оно продолжает использовать энергию. Это незаметная трата, которая сказывается на вашем электрическом счете, поэтому всегда отключайте зарядные устройства после использования.

Дополнительные советы по экономии энергии

Замените старые лампочки на светодиодные - они потребляют на 80-90% меньше энергии.

- они потребляют на 80-90% меньше энергии. Выключайте свет в комнатах , где не находитесь.

, где не находитесь. Используйте таймеры или датчики движения для автоматического выключения света.

или датчики движения для автоматического выключения света. При покупке бытовой техники выбирайте энергоэффективные модели.

модели. Обратите внимание на температуру в холодильнике и не оставляйте дверцу открытой.

и не оставляйте дверцу открытой. Не перегружайте стиральные и посудомоечные машины - включайте их только при полной загрузке.

Эти простые шаги помогут вам сократить потребление энергии, сэкономить деньги и уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

