Короткая разминка, которая избавит вас от боли в спине и улучшит гибкость

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Знали ли вы, что даже 5 минут качественной разминки могут заметно улучшить результаты тренировки и избавить вас от болей в спине и суставах?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес тренировка

Большинство людей игнорирует разминку, стремясь поскорее перейти к "настоящим упражнениям". Но такой подход может привести к скованности и травмам. Простая и короткая йога-разминка из трёх упражнений поможет телу подготовиться к нагрузке и повысит вашу гибкость.

Почему стоит разминаться перед тренировкой

Трёхминутная йога-серия от тренера Лорен Пак активирует важнейшие группы мышц и суставов:

тазобедренные суставы;

плечи;

позвоночник.

Именно эти зоны страдают от сидячей работы и интенсивных нагрузок. Регулярное выполнение таких упражнений постепенно улучшает связь между мозгом и мышцами, повышая общую эффективность тренировок.

Простые движения, большие результаты: 3 упражнения для подвижности

1. Скапулярное отжимание + поза собаки мордой вниз (8 повторений)

Отлично укрепляет плечи, раскрывает бёдра и растягивает заднюю поверхность тела.

Примите положение на четвереньках, руки под плечами, колени под тазом.

Поднимите колени на пару сантиметров от пола.

Опустите грудь вниз, сводя лопатки, затем разведите лопатки, поднимаясь обратно.

Плавно перейдите в позу собаки мордой вниз (тело формирует перевёрнутую букву "V").

Вернитесь в исходное положение.

2. Боковой присед с поворотом корпуса (по 5 повторений на каждую сторону)

Упражнение раскрывает таз, прорабатывает бёдра и развивает подвижность позвоночника.

Из положения стоя сделайте шаг вправо, выполняя боковой присед.

Левой рукой коснитесь пола или бедра, правую вытяните вперёд.

Поверните корпус вправо, вытянув правую руку вверх.

Вернитесь в центр и повторите в другую сторону.

3. Выпад с покачиванием и вытяжением рук вверх (по 5 повторений на каждую сторону)

Отлично раскрывает тазобедренные суставы и плечи, снимая напряжение с поясницы.

Из положения на коленях шагните правой ногой вперёд (угол в колене 90°).

Покачивайтесь тазом вперёд-назад, чувствуя растяжение левого бедра.

Поднимите руки вверх, максимально вытягивая корпус.

Вернитесь в исходное положение, поменяйте сторону.

Эта разминка — не просто обязательная рутина. Она помогает предотвратить травмы, улучшить гибкость и даже увеличить эффективность бега и приседаний. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

