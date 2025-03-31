Удивительно простые упражнения с гирей, которые заменят сотни скручиваний

Можно ли всего за три упражнения с гирей прокачать пресс, спину и плечи, не выходя из дома? Оказывается, можно, и это проще, чем кажется.
Когда времени и оборудования не хватает, всего одна гиря поможет эффективно нагрузить мышцы кора. Особенно полезны три упражнения, которые задействуют сразу несколько мышечных групп, укрепляют пресс и делают талию рельефной.
Какие три упражнения прокачают пресс
Вот самые эффективные движения с гирей:
1. Подъём корпуса с гирей на прямой руке
Необычная версия классических подъёмов корпуса с гирей усложнит привычное упражнение и поможет одновременно прокачать плечи и пресс.
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Ложитесь на спину, согнув ноги в коленях.
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Возьмите гирю правой рукой и поднимите над плечом, выпрямив локоть.
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Напрягите мышцы пресса и медленно поднимайтесь в положение сидя, удерживая гирю прямо над головой.
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Аккуратно вернитесь обратно, опуская спину на пол.
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Сделайте 3-4 подхода по 8-10 повторений для каждой руки.
Если трудно выполнять упражнение одной рукой, держите гирю двумя руками или помогайте себе свободной рукой, опираясь на пол.
2. Мельница с гирей ("Windmill")
Это упражнение не только укрепляет косые мышцы пресса, но и развивает подвижность и стабильность плечевого пояса.
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Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч.
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Возьмите гирю правой рукой и поднимите вверх.
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Поверните стопы на 45 градусов влево, взгляд на гирю.
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Медленно наклонитесь влево, двигая левую руку по внутренней стороне левой ноги к полу.
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Плавно вернитесь в исходную позицию.
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Выполните по 3-4 подхода по 8-10 повторений на каждую сторону.
Для начала лучше выбрать гирю чуть легче, чем обычно.
3. Боковые махи с гирей ("Lateral swing")
Эти махи отлично прорабатывают пресс, бедра, ягодицы и руки одновременно:
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Встаньте, широко расставив ноги, гиря между ними.
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Возьмите гирю правой рукой, слегка согнув колени и отведя таз назад.
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Выполните мах вправо до уровня плеча, разворачивая корпус и сжимая ягодицы.
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Контролируемо верните гирю вниз и влево.
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Сделайте 3-4 подхода по 8-12 повторений с каждой стороны.
Такие движения напоминают замах в гольфе и задействуют боковые мышцы пресса, усиливая эффект тренировки.
Как правильно тренировать пресс
Для максимальной эффективности включайте упражнения во всех трёх плоскостях:
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вращения (боковые махи);
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боковые наклоны ("мельница");
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сгибание и разгибание (подъёмы корпуса).
Это поможет проработать каждую часть мышц кора.
Если указанные упражнения оказались сложными, можно выбрать более лёгкие варианты или снизить вес гири.