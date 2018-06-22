Аргентинский болельщик извинился за оскорбление россиянки и разрыдался

Болельщик из Аргентины - 47-летний Нестор Фернандо Пенови, поставивший в неловкое положение девушку из России, прилюдно извинился за свое поведение. Об этом пишет портал Ciudad Magazine.

Фото: twitter.com

Дело в том, что Пенови выложил в соцсетях ролик, на котором попросил россиянку повторить непристойную фразу на испанском языке, при этом девушка смысла сказанного не поняла. Ролик вызвал массовое осуждение в Аргентине.

Пенови покаялся в содеянном, отметив, что шутка было дурного вкуса и ему очень стыдно, при этом ничего против женщин он не имеет. "Хочу извиниться перед всеми. Перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей, моей женой… Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек", - добавил он.

Пенови назвал произошедшее ошибкой, добавив, что ролик снимался только для его 14 друзей, с которыми он приехал в Россию на чемпионат по футболу, однако один из них позволил себе выложить видео в Сеть.

Пенови пришлось отозвать свой паспорт болельщика, таково было требование властей Аргентины, возмущенных поступком их гражданина. Инцидент показался оскорбительным и сотрудникам посольства России в Буэнос-Айресе, потребовавшим публичных извинений.

Подобный же инцидент произошел на днях с болельщиками из Бразилии, спевшими неприличную песню на португальском языке, которую подпевала находившаяся рядом россиянка. "Развлечение" было также запечатлено на видео. Наказание для автора ролика было суровым. Его — сотрудника бразильских авиалиний — уволили с работы.

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