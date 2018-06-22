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Что случилось с Месси? Загадки больше нет

Спорт

Мир обсуждает провал сборной Аргентины на ЧМ-2018 в игре против сборной Хорватии и главный вопрос следующий "Что случилось с Месси?".


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Этому посвящена статья Себастьяна Феста в аргентинской газете La Nacion. "Никто не может объяснить, что происходит на площадке, но все согласны, что с "десяткой" случилось нечто серьезное, лучший игрок мира не может так выглядеть на поле", — пишет автор. Команда играет так, словно Лионеля Месси не существует: в первом тайме против Хорватии он получил всего 11 передач и коснулся мяча всего 20 раз.

"Прежде чем игра была окончательно проиграна, Аргентина показала нечто знаменательное — ей удалось сыграть без Месси", — делает вывод автор. Но команду Фест не винит, он винит психологическое состяние капитана аргентинцев: депрессию, которая появилась после нереализованного пенальти в матче со сборной Исландии.

Журналиста удивляет такая психологическая неуравновешенность учшего игрока мира. "Месси не забил четыре из последних семи пенальти, может ли человек с таким большим опытом и футбольными ресурсами так сильно сникнуть в обычной споортивной ситуации?", — спрашивает Фест. Проблема, по его словам, заключается в том, что Месси привык быть "спасителем всех своих команд". Но раньше это спасение он "реализовывал через электрические и головокружительные рывки, которые превращали соперничающую защиту в выжженную землю".

А сегодняшний 31 летний Месси — " ходит пешком", и "ищет подходящий момент для проскальзывания мимо защиты". Согласно статистике капитан сборной ускорился всего 17 раз со скоростью, не превышающей 25 километров в час, и это медленне, чем бегают такие ветераны, как Дэвид Силва, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, указывает журналист.

Может быть, поэтому товарищи по команде постепенно перестали его искать? Автор, тем не менее, отдает должное Месси, поскольку "если бы не он, Аргентина не прошла бы квалификацию и не добралась бы до России". "Главная тема сборной всегда была следующей: как использовать этот подарок (Месси), который бог футбола дал Аргентине. Теперь добавляется еще и ситуация самого Месси, который как будто не знает, что делать с самим собой", — заключает Фест.

Почему же не знает? Эту проблему попробовали объяснить уругвайские блогеры Соледад Гаго и Бруно Сцелза на портале Ovacion digital. Они цитируют отклик ребенка на одном из известных футбольных ресурсов, который появился спустя 15 минут после проигрыша сборной Аргентины в матче против Хорватии:"Месси, пожалуйста, не проигрывай больше".

Как известно, устами младенца глаголет истина, авторы полагают, что в этом высказывании вся проблема аргентинской сборной. Приводим в кратком изложении этот "плач" уругвайцев по Месси.

"Он (ребенок) не винит Аргентину за поражение. Он не потерял Аргентину, он потерял Месси, потому что в течение восьми лет Аргентина была туристическим рюкзаком, в котором она несла тело Лионеля Месси. Для аргентинцев сейчас единственным виновником их печали является он — Месси. Он стоит с опущенной головой, и никто не помогает ему поднять ее.

Месси стал одиноким после того, как надел капитанскую повязку 10 лет назад. На него была возложена задача стать таким, как Диего Марадона, который поднял Кубок мира и прославил Аргентину. Он должен был стать таким же и даже лучше: чемпионом мира, почитаемым, любимым языческим богом. Но за эти 10 лет он проиграл все решающие встречи: финал Кубка мира против Германии, не забил пенальти в матче против Чили в Соединенных Штатах.

Он снова плачет, и снова хватается за голову, и отворачивается от камеры после поражения от сборной Хорватии, но никто не приближается к нему — он снова одинок. Но Месси не хочет быть идолом, он хочет выпить с друзьями в автобусе после матча, хочет, чтобы сосед по комнате разговаривал с ним о жизни, а не помогал рассылать вирусные видеоролики в соцсети. Месси не хочет быть "президентом клуба друзей".

Месси хочет победить, но каждый раз, когда он играет за Аргентину, он проигрывает. Он мог бы отказаться от своей кармы, и не играть за сборную, но он играет, он все еще рискует. И ему по-прежнему нужен кто-то, по крайней мере, кто-то из его коллег, который сказал бы ему, что он в порядке, что ничего ужасного не происходит. Но никого нет. Он просит жестом прощения, опускаясь на колени, но аргентинцы не прощают. Они не прощают его".

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Темы чм-2018 Аргентина Лионель Месси
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