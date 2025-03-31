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Кратковременное голодание: секрет стройности или самообман

3:08
Спорт

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда из-за плотного рабочего графика пропускаем прием пищи. Но что происходит, если мы забываем поесть целый день? И как кратковременное или длительное голодание влияет на организм?

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Что происходит с организмом во время голодания

Кратковременное голодание

Например, пропуск одного приема пищи обычно не приносит ощутимых последствий для здоровья, однако, если голодание длится более 24 часов, организм начинает перестраиваться на биохимическом уровне. В это время он начинает использовать жиры для получения энергии, что снижает уровень глюкозы в крови.

Снижение уровня глюкозы может вызвать чувство слабости, головокружения, раздражительности и даже тревожности. Причем этот стресс на фоне голодания может ухудшить ваше состояние, создавая "замкнутый круг". Снижение сахара еще сильнее отражается на психоэмоциональном состоянии — человек становится раздражительным и нервозным.

Длительное голодание

Может также негативно сказаться на метаболизме. Организм начинает замедлять обмен веществ, пытаясь сэкономить энергию, что делает трудным процесс сжигания жиров. Это может привести к тому, что голодание не принесет ожидаемых результатов в плане похудения.

Можно ли извлечь пользу из голодания

Кратковременное голодание, как правило, не оказывает серьезного вреда, однако длительные периоды без пищи должны проходить под медицинским контролем. На практике кратковременные периоды без пищи могут даже помочь организму очиститься, ускорить обмен веществ и улучшить пищеварение, но это требует грамотного подхода и подготовки.

Для тех, кто решает практиковать голодание, важно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания, такие как диабет или болезни желудка. Также стоит учитывать, что голодание может привести к дефициту питательных веществ, что негативно скажется на физических результатах, особенно если вы активно занимаетесь спортом.

Можно ли голодать при занятиях фитнесом

Если вы занимаетесь фитнесом, голодание не рекомендуется. Из-за недостатка питательных веществ и глюкозы организм начинает расходовать мышцы, а не жир. Это может снизить результаты тренировок и повлиять на общую физическую форму. Для эффективных тренировок гораздо важнее сбалансированное питание, которое обеспечит необходимую энергию для восстановления и роста мышц.

Как правильно голодать

Если вы решились на голодание, важно подготовить организм. Постепенно сокращайте порции и увеличивайте время между приемами пищи. После окончания голодания не стоит сразу налегать на тяжелую пищу. Лучше начать с растительно-молочных продуктов и соков, постепенно увеличивая порции и добавляя белковые продукты.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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