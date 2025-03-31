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Вместо изнурительных тренировок: вот как быстро привести руки в форму

1:36
Спорт

Фитнес-эксперт Акулина Бахтурина поделилась рекомендациями по подтяжке рук и созданию красивого рельефа, не прибегая к чрезмерному увеличению мышечной массы.

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

По словам тренера, важно включать упражнения для рук в общую тренировку, сочетая их с движениями для спины и плеч. Это поможет развить не только руки, но и другие мышцы верхней части тела.

Чтобы достичь гармоничных пропорций, Бахтурина посоветовала сочетать силовые тренировки с кардионагрузками. По ее мнению, три-четыре тренировки в неделю — оптимальное количество для достижения результата.

Для женщин она рекомендует работать с умеренными весами и делать 12-15 повторений, что способствует укреплению мышц и подтяжке, но не приводит к значительному увеличению объема, пишет "Лента.ру".

Также важной частью программы является тренировка с собственным весом. Бахтурина отметила, что такие упражнения, как отжимания, планка, подтягивания, а также движения, направленные на развитие гибкости, идеально подходят для формирования подтянутых и рельефных рук.

Помимо физических упражнений, эксперт подчеркивает важность соблюдения режима питания. Она советует избегать высококалорийных продуктов и отдавать предпочтение натуральным и необработанным продуктам.

Этот комплексный подход, включающий тренировки, растяжку и правильное питание, поможет не только подтянуть руки, но и поддерживать общий тонус всего организма.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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