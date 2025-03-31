Не только диета: эксперт рекомендует эти 8 упражнений для возвращения формы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для возвращения подтянутой формы.
Она порекомендовала отжимания с обратной постановкой рук, отжимания от опоры, обратные отжимания, планку с касанием ног, приседания с прыжком, выпады с выпрыгиванием, выпады с махами и берпи.
Для выполнения берпи нужно переходить из положения стоя в упор присев, затем прыжком в упор лежа и снова возвращаться в присед, выпрыгивая вверх, пишет Men Today.
Также Ротач советует изменить диету, отдавая предпочтение натуральным и необработанным продуктам вместо упаковочных закусок.
Ранее фитнес-тренер назвала вертикальную тягу в тренажёре одним из самых эффективных упражнений для спины.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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