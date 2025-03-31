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Забудьте о болях в спине: это упражнение сотворит чудо с позвоночником

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Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала вертикальную тягу в тренажёре одним из самых эффективных упражнений для спины.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Она подчеркнула, что это упражнение помогает развивать мышцы, поддерживающие позвоночник, что особенно важно для людей, долго сидящих.

Вертикальная тяга включает в работу широчайшие, трапециевидные и ромбовидные мышцы, а также мышцы плечевого пояса.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы", — отметила она.

Это способствует гармоничному развитию верхней части тела, улучшая пропорции. Также упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы, что снижает риск травм в повседневной жизни и спорте, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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