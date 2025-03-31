Забудьте о болях в спине: это упражнение сотворит чудо с позвоночником

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала вертикальную тягу в тренажёре одним из самых эффективных упражнений для спины.
Она подчеркнула, что это упражнение помогает развивать мышцы, поддерживающие позвоночник, что особенно важно для людей, долго сидящих.
Вертикальная тяга включает в работу широчайшие, трапециевидные и ромбовидные мышцы, а также мышцы плечевого пояса.
"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы", — отметила она.
Это способствует гармоничному развитию верхней части тела, улучшая пропорции. Также упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы, что снижает риск травм в повседневной жизни и спорте, пишет "Спорт-Экспресс".
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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