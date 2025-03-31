Фигура как у Аполлона вам гарантирована: плюсы вертикальной тяги для спины

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вертикальная тяга считается одним из самых лучших упражнений для тренировки мышц спины. Цель его — развить и укрепить широчайшие мышцы. Об этом рассказала фитнес-тренер Елена Соболь.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

"Это упражнение поможет улучшить осанку. Сильная спина — это залог красивого силуэта и уверенности в себе. Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника", — цитирует эксперта "СЭ".

Вертикальная тяга отлично подойдёт людям, проводящих много времени в сидячем положении.

Еще упражнение заставляет работать трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса. У вас будет крепче верхняя часть тела, что пропорции станут эстетичнее.

Также упражнение активно задействует мышцы кора, способствует их укреплению.

"Не забывайте о правильной технике исполнения: спина должна оставаться прямой, а движения — плавными и контролируемыми. Вес стоит увеличивать постепенно", — добавила тренер.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

