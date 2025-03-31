Фигура как у Аполлона вам гарантирована: плюсы вертикальной тяги для спины

Вертикальная тяга считается одним из самых лучших упражнений для тренировки мышц спины. Цель его — развить и укрепить широчайшие мышцы. Об этом рассказала фитнес-тренер Елена Соболь.
"Это упражнение поможет улучшить осанку. Сильная спина — это залог красивого силуэта и уверенности в себе. Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника", — цитирует эксперта "СЭ".
Вертикальная тяга отлично подойдёт людям, проводящих много времени в сидячем положении.
Еще упражнение заставляет работать трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса. У вас будет крепче верхняя часть тела, что пропорции станут эстетичнее.
Также упражнение активно задействует мышцы кора, способствует их укреплению.
"Не забывайте о правильной технике исполнения: спина должна оставаться прямой, а движения — плавными и контролируемыми. Вес стоит увеличивать постепенно", — добавила тренер.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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