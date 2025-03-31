Диета для пожилых: так вы обеспечите себе здоровую старость

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Ваш рацион питания после 40 лет напрямую влияет на то, как вы будете себя чувствовать в 70-80 лет. Так считают ученые из Гарварда,

Фото: freepik йога для пожилых

Они провели анализ данных 105 000 человек за 30 лет. Исследование рассчитало диету AHEI, которая вдвое увеличивает шансы на здоровое старение — без деменции, диабета и инфарктов.

Она предполагает повышенное потребление овощей, фруктов, бобовых и орехов. Периодически можно добавлять в меню мясо, рыбу и молочные продукты. Ограничения коснулись сладких напитков, красного мяса, соли и трансжиров.

Такая диета более эффективна для женщин 40-50 лет и людей с лишним весом (индекс массы тела >25), сообщает KP. RU.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

