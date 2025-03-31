23-й номер мешает больше, чем травма: что скрывает молчание Джордана

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Когда речь заходит о величайших баскетболистах в истории NBA, споры между фанатами Леброна Джеймса и Майкла Джордана не утихают годами. У каждого из них внушительный список достижений: Джеймс — рекордсмен по очкам, четырёхкратный чемпион и MVP, а Джордан — шестикратный чемпион и обладатель пяти MVP с высшим средним показателем результативности за всю историю лиги.

Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баскетбольная корзина

Но, несмотря на то, что Леброн называет Джордана своим кумиром и носит 23-й номер в его честь, между ними нет близкого общения.

"Мы не разговариваем. Я ещё играю. Я сосредоточен на своём деле", — признался Джеймс в эфире шоу Пэта Макафи.

По его словам, дело в соперническом духе, который одинаково силён и у него, и у Джордана. Пока Леброн выходит на паркет, Майкл не готов идти на контакт.

"MJ — один из самых безжалостных конкурентов. Пока я бегаю по площадке с номером 23 и моё имя постоянно упоминается рядом с его, он как бы говорит: "Не хочу с тобой говорить. Я уже на обратной девятке"", — с долей иронии добавил Леброн.

Тем не менее, Джеймс надеется, что в будущем они смогут стать ближе — как это случилось с Коби Брайантом.

"Когда я перешёл в "Лейкерс", а он уже завершил карьеру, между нами установилась настоящая связь. Он позвонил мне и сказал: "Брат, всё, что нужно в Лос-Анджелесе — я рядом. Ты теперь часть семьи"", — поделился Леброн.

Их дружба укреплялась, Коби часто появлялся на матчах, а когда Леброн побил его рекорд по очкам в Филадельфии, Брайант написал в соцсетях:

"Продолжай. Преображай игру. Продолжай."

Позднее в тот же день, "Лейкерс" прервали свою серию из трёх поражений драматичной победой над "Индианой". За 42 секунды до конца "Пэйсерс" вышли вперёд — 119:118. Но в самой концовке Леброн совершил решающее подбивание мяча в кольцо с отскока после промаха Лука Дончича — и сирена прозвучала одновременно с победным очком.

"Я просто старался прочитать траекторию. Увидел, что мяч может выскочить с переднего края кольца и успел коснуться его в нужный момент", — объяснил Леброн.

После видеопросмотра судьи подтвердили — бросок засчитан. Джеймс набрал 13 очков, сделал 13 подборов и 7 передач, продолжив свою рекордную серию игр с двузначным числом очков — теперь их 1283.

"Я всю жизнь строил игру так, чтобы влиять на результат в разных аспектах: защита, подборы, ассисты. Очки — только часть мозаики", — отметил он.

А Дончич, несмотря на 34 очка, 7 подборов и 7 передач, остался в тени. "Лейкерс" сравнялись с "Мемфисом" по количеству побед и идут на четвёртом месте Западной конференции.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

